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Порошенко посмертно наградил орденом актрису "Дизель Шоу" Марину Поплавскую

STYLERПерсона    03.12.2018 - 07:47
Порошенко посмертно наградил орденом актрису "Дизель Шоу" Марину Поплавскую
Фото: Марина Поплавская (facebook.com/dizelstudio)

Марина Поплавская была удостоена почетной премии после гибели

Петр Порошенко по случаю 27-й годовщины подтверждения всеукраинским референдумом Акта провозглашения независимости наградил государственными наградами украинцев. 

Указом от 1 декабря награды получили украинцы за значительный личный вклад в государственное строительство, а также социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд.

Орденом "За заслуги" I степени награждены были четыре украинца, орденом "За заслуги" II степени - десяти, орденом "За заслуги" III степени - 26 украинский, среди них - актриса Марина Поплавская посмертно.

Об этом стало известно из соответствующего указа на сайте главы государства, где вы можете узнать подробнее о всех награжденных.

"Команда "Дизель Студио", друзья и коллеги – мы гордимся наградой Марины, считаем решение Президента - заслуженным и ощущаем еще большую ответственность в дальнейшей работе", - сообщили на странице в Facebook "Дизель Шоу". 

Порошенко посмертно наградил орденом актрису &quot;Дизель Шоу&quot; Марину Поплавскую

Порошенко посмертно наградил орденом актрису &quot;Дизель Шоу&quot; Марину Поплавскую

Фото: Марина Поплавская (facebook.com/dizelshow)

Напомним, ранее в "Дизель шоу" трогательно почтили память Марины Поплавской.

Кроме того, актер "Дизель шоу" записал яркое видеообращение.

Также мы писали: "Как хочется прожить еще...": незадолго до смерти Поплавская оставила пророческое послание.

Видео: (video.rbc.ua)

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