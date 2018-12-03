Порошенко посмертно наградил орденом актрису "Дизель Шоу" Марину Поплавскую

Фото: Марина Поплавская (facebook.com/dizelstudio)

Марина Поплавская была удостоена почетной премии после гибели

Петр Порошенко по случаю 27-й годовщины подтверждения всеукраинским референдумом Акта провозглашения независимости наградил государственными наградами украинцев.

Указом от 1 декабря награды получили украинцы за значительный личный вклад в государственное строительство, а также социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд.

Орденом "За заслуги" I степени награждены были четыре украинца, орденом "За заслуги" II степени - десяти, орденом "За заслуги" III степени - 26 украинский, среди них - актриса Марина Поплавская посмертно.

Об этом стало известно из соответствующего указа на сайте главы государства, где вы можете узнать подробнее о всех награжденных.

"Команда "Дизель Студио", друзья и коллеги – мы гордимся наградой Марины, считаем решение Президента - заслуженным и ощущаем еще большую ответственность в дальнейшей работе", - сообщили на странице в Facebook "Дизель Шоу".

Фото: Марина Поплавская (facebook.com/dizelshow)

Напомним, ранее в "Дизель шоу" трогательно почтили память Марины Поплавской.

Кроме того, актер "Дизель шоу" записал яркое видеообращение.

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Видео: (video.rbc.ua)