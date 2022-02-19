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Потап замилувався формами Дорофєєвої в корсеті, вона зважилася на зізнання: "ти мій номер 1"

Новость на русском →
Субота 19 лютого 2022 17:53
Потап замилувався формами Дорофєєвої в корсеті, вона зважилася на зізнання: "ти мій номер 1" Фото: Потап прийшов у захват від Наді Дорофєєвої (instagram. com. nadyadorofeeva)
Автор: Styler

Надя Дорофєва нещодавно випустила новий кліп на сингл RAZNOTSVETNAYA, заради якого навіть зважилася на тату - напис з назвою пісні. І ось, зірка ділиться своїми першими досягненнями - всього за кілька днів композиція набрала понад 1 млн переглядів на YouTube і потрапила в топ-чарти! Тріумф своєї підопічної розділив і її продюсер Потап.

В Instagram Stories Надя показала кумедне фото з репером.

Потап показує свій улюблений фрагмент з кліпу. На стоп-кадрі Надя в білій оригінальній перуці та в корсеті позує на коні, демонструючи свої стрункі форми й оголені стегна.

Потап замилувався формами Дорофєєвої в корсеті, вона зважилася на зізнання: &quot;ти мій номер 1&quot;

Потап не встояв перед ефектною Надею (instagram.com/nadyadorofeeva)

На особистій сторінці в Instagram Потап присвятив Дорофєєвій великий пост. Він розповів, що для нього означає бути продюсером.

"Продюсувати артиста - це означає повністю прийняти та зрозуміти його. Це означає звести на п'єдестал. Поставити вище самого себе. Ось чому у багатьох співаків, співачок, селеб не виходить стати хорошими продюсерами. Їхні амбіції не дозволяють їм піти в тінь свого виконавця", - переконаний репер.

Він зізнався, що і їм на початку продюсерського шляху керували подібні почуття.

"Я і сам довго виховував в собі якості справжнього Майстра. Майстра, якого зобов'язані перевершити його учні, інакше він не Майстер. Як же мені шкода тих, хто не зміг впоратися зі своєю гординею і не в змозі відчути п'янке почуття гордості за"своїх"!" - запевняє він.

Потап замилувався формами Дорофєєвої в корсеті, вона зважилася на зізнання: &quot;ти мій номер 1&quot;

Потап замилувався формами Дорофєєвої в корсеті, вона зважилася на зізнання: &quot;ти мій номер 1&quot;

Надя щаслива, що її новий кліп підкорює топ-чарти (instagram.com/nadyadorofeeva)

Надю він назвав "ученицею, яка із золотою медаллю закінчила "Університет Шоу-бізу імені Потапа".

"Тепер вона стає сама Майстром і, я думаю, років через 10 ми зможемо спостерігати за її учнями. Вона мій Partner in Crime, адже те, що ми робимо, стає хітами!"- підсумував Потап.

"Ти мій номер 1", – відреагувала на зізнання продюсера Надя.

Нагадаємо, що раніше чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес розповів про складнощі боротьби зі згубною звичкою.

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Потап Надя Дорофеєва
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