Потап залюбовался формами Дорофеевой в корсете, она решилась на признание: "ты мой номер 1"
Надя Дорофева недавно выпустила новый клип на сингл RAZNOTSVETNAYA, ради которого даже решилась на тату – надпись с названием песни. И вот, звезда делится своими первыми достижениями – всего за пару дней композиция набрала более 1 млн просмотров на YouTube и попала в топ-чарты! Триумф своей подопечной разделил и ее продюсер Потап.
В Instagram Stories Надя показала забавное фото с рэпером.
Потап показывает свой любимый фрагмент из клипа. На стоп-кадре Надя в белом оригинальном парике и в корсете позирует на лошади, демонстрируя свои стройные формы и обнаженные бедра.
Потап не устоял перед эффектной Надей (instagram.com/nadyadorofeeva)
На личной странице в Instagram Потап посвятил Дорофеевой большой пост. Он рассказал, что для него значит быть продюсером.
"Продюсировать артиста - это значит полностью принять и понять его. Это значит возвести на пьедестал. Поставить выше самого себя. Вот почему у многих певцов, певиц, селеб не получается стать хорошими продюсерами. Их амбиции не позволяют им уйти в тень своего исполнителя", - убежден рэпер.
Он признался, что и им в начале продюсерского пути руководили подобные чувства.
"Я и сам долго воспитывал в себе качества настоящего Мастера. Мастера, которого обязаны превзойти его ученики, иначе он не Мастер. Как же мне жаль тех, кто не смог совладать со своей гордыней и не в состоянии почувствовать опьяняющее чувство гордости за "своих"!" - уверяет он.
Надя счастливая, что ее новый клип покоряет топ-чарты (instagram.com/nadyadorofeeva)
Надю он назвал "ученицей, которая с золотой медалью закончила "Университет Шоу-Биза имени Потапа".
"Теперь она становится сама Мастером и, я думаю, лет через 10 мы сможем наблюдать за ее учениками. Она мой Partner in Crime, ведь то, что мы делаем, становится хитами!" – подытожил Потап.
"Ты мой номер 1", – отреагировала на признание продюсера Надя.
Напомним, что ранее муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес рассказал о сложностях борьбы с пагубной привычкой.