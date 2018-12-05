"З'явилася реальна надія": Сєдокова про спір за спадщину колишнього чоловіка

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка зізналася, що сьогоднішнє судове засідання навчило їй двум урокам

Популярна українська співачка, колишня учасниця групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова, яка будує свою кар'єру в Російській Федерації, розповіла про продовження справи про судову суперечку про спадщину колишнього чоловіка Валентина Белькевича. У своєму Instagram артистка в середу, 5 грудня, описала нинішнє рішення апрелляционного суду.

За її словами, було залишено в силі рішення суду першої інстанції.

Нагадаємо, що сам суперечка триває вже більше 3 років.

Анна Сєдокова з дочкою Аліною (Фото: instagram.com/annasedokova)

Вирішується питання про спадщину Белькевича. Сама Сєдокова виступає на стороні їх спільної дочки Аліни, а оспорює спадщину колишня коханка "динамівця", яка стверджує, що квартиру футболісту купила вона.

"Тепер у Аліни з'явилася надія. Нас ще чекають судові суперечки, але це означає, що сьогодні ми перемогли в суді. Ми всі!", - написала Сєдокова

"І це сталося завдяки вашій підтримці, завдяки тому, що ви небайдужі! Завдяки вашим теплим словами!", - зазначила співачка.

Скрін: instagram.com/annasedokova

Також Сєдокова розповіла, що сьогоднішнє судове засідання навчило її двох уроків.

"Отже, 2 уроки, які дале мені життя за ці два дні:

1. Навіть якщо вам кто0то скаже: "нам не цікаво" - не вірте і не зупиняйтеся! Не цікаво одного, точно буде цікаво іншому, і цей інший людина буде ще більше!...

1. Ніколи не мовчіть! Це я зрозуміла і в ситуації з Монікою (її донька, - Ред.) і сьогодні! Говоріть! Кричіть! Дійте! Я з вами! Ласкаво обящательно переможе", - резумировала Анна.

Скрін: instagram.com/annasedokova

У коментарях до повідомлення Сєдокової її підписники радіють за зірку і висловлює їй слова підтримки:

"Чесне слово, так радий за тебе! За вас!";

"Боже, скільки у васс проблем! Як ви тримаєтесь?";

"Обожнюю!"...

Скрін коментарів: instagram.com/annasedokova

Раніше ми писали про те, що співачка, модель і за сумісництвом мама трьох дітей Анна Сєдокова зізналася, що має проблеми в сім'ї.

Також повідомлялося, що бабуся колишнього чоловіка Сєдокової Максима Чернявського розповідала, що зірка позбавила свого іншого екс-чоловіка Валентина Белькевича зустрічей зі старшою дочкою Аліною.

Нагадаємо, що раніше українська співачка Анна Сєдокова розповіла про стосунки на відстані зі своєю молодшою дочкою Монікою, яку батько відвіз в США.

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Відео: РБК-Україна