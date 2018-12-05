"З'явилася реальна надія": Сєдокова про спір за спадщину колишнього чоловіка

Співачка зізналася, що сьогоднішнє судове засідання навчило їй двум урокам
Популярна українська співачка, колишня учасниця групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова, яка будує свою кар'єру в Російській Федерації, розповіла про продовження справи про судову суперечку про спадщину колишнього чоловіка Валентина Белькевича. У своєму Instagram артистка в середу, 5 грудня, описала нинішнє рішення апрелляционного суду.
За її словами, було залишено в силі рішення суду першої інстанції.
Нагадаємо, що сам суперечка триває вже більше 3 років.
Анна Сєдокова з дочкою Аліною (Фото: instagram.com/annasedokova)
Вирішується питання про спадщину Белькевича. Сама Сєдокова виступає на стороні їх спільної дочки Аліни, а оспорює спадщину колишня коханка "динамівця", яка стверджує, що квартиру футболісту купила вона.
"Тепер у Аліни з'явилася надія. Нас ще чекають судові суперечки, але це означає, що сьогодні ми перемогли в суді. Ми всі!", - написала Сєдокова
"І це сталося завдяки вашій підтримці, завдяки тому, що ви небайдужі! Завдяки вашим теплим словами!", - зазначила співачка.
Скрін: instagram.com/annasedokova
Також Сєдокова розповіла, що сьогоднішнє судове засідання навчило її двох уроків.
"Отже, 2 уроки, які дале мені життя за ці два дні:
1. Навіть якщо вам кто0то скаже: "нам не цікаво" - не вірте і не зупиняйтеся! Не цікаво одного, точно буде цікаво іншому, і цей інший людина буде ще більше!...
1. Ніколи не мовчіть! Це я зрозуміла і в ситуації з Монікою (її донька, - Ред.) і сьогодні! Говоріть! Кричіть! Дійте! Я з вами! Ласкаво обящательно переможе", - резумировала Анна.
Скрін: instagram.com/annasedokova
У коментарях до повідомлення Сєдокової її підписники радіють за зірку і висловлює їй слова підтримки:
"Чесне слово, так радий за тебе! За вас!";
"Боже, скільки у васс проблем! Як ви тримаєтесь?";
"Обожнюю!"...
Скрін коментарів: instagram.com/annasedokova
Раніше ми писали про те, що співачка, модель і за сумісництвом мама трьох дітей Анна Сєдокова зізналася, що має проблеми в сім'ї.
Також повідомлялося, що бабуся колишнього чоловіка Сєдокової Максима Чернявського розповідала, що зірка позбавила свого іншого екс-чоловіка Валентина Белькевича зустрічей зі старшою дочкою Аліною.
Нагадаємо, що раніше українська співачка Анна Сєдокова розповіла про стосунки на відстані зі своєю молодшою дочкою Монікою, яку батько відвіз в США.
Відео: РБК-Україна