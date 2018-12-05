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"Появилась реальная надежда": Седокова о споре за наследство бывшего мужа

STYLERПерсона    05.12.2018 - 22:29
"Появилась реальная надежда": Седокова о споре за наследство бывшего мужа
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица призналась, что сегодняшнее судебное заседание преподало ей два урока

Популярная украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая строит свою карьеру в Российской Федерации, рассказала о продолжении дела о судебном споре о наследстве бывшего мужа Валентина Белькевича. В своем Instagram артистка в среду, 5 декабря, описала нынешнее решение апрелляционного суда.

По ее словам, было оставлено в силе решение суда первой инстанции.

Напомним, что сам спор длится уже более 3 лет.

&quot;Появилась реальная надежда&quot;: Седокова о споре за наследство бывшего мужаАнна Седокова с дочерью Алиной (Фото: instagram.com/annasedokova)

Решается вопрос о наследстве Белькевича. Сама Седокова выступает на стороне их общей дочери Алины, а оспаривает наследство бывшая любовница "динамовца", которая утверждает, что квартиру футболисту купила она.

"Теперь у Алины появилась надежда. Нас еще ждут судебные споры, но это означает, что сегодня мы победили в суде. Мы все!", - написала Седокова

"И это произошло благодаря вашей поддержке, благодаря тому, что вы неравнодушны! Благодаря вашим теплым словам!", - отметила певица. 

&quot;Появилась реальная надежда&quot;: Седокова о споре за наследство бывшего мужа

Скрин: instagram.com/annasedokova

Также Седокова рассказала, что сегодняшнее судебное заседание научило ее двум урокам.

"Итак, 2 урока, которые преподала мне жизнь за эти два дня:

1. Даже если вам кто0то скажет: "нам не интересно" - не верьте и не останавливайтесь! Не интересно одному, точно будет интересно другому, и этот другой человек будет еще больше!...

1. Никогда не молчите! Это я поняла и в ситуации с Моникой (ее дочка, - Ред.) и сегодня! Говорите! Кричите! Действуйте! Я с вами! Добро обящательно победит", - резумировала Анна.

&quot;Появилась реальная надежда&quot;: Седокова о споре за наследство бывшего мужа

Скрин: instagram.com/annasedokova

В комментариях к сообщению Седоковой ее подписчики радуются за звезду и высказывают ей слова поддержки:

"Честное слово, так рад за тебя! За вас!";

"Боже, сколько у васс проблем! Как вы держитесь?";

"Обожаю!"... 

&quot;Появилась реальная надежда&quot;: Седокова о споре за наследство бывшего мужа

Скрин комментариев: instagram.com/annasedokova

Ранее мы писали о том, что певица, модель и по совместительству мама троих детей Анна Седокова призналась, что имеет проблемы в семье

Также сообщалось, что бабушка бывшего мужа Седоковой Максима Чернявского рассказывала, что звезда лишила своего другого экс-мужа Валентина Белькевича встреч со старшей дочерью Алиной

Напомним, что ранее украинская певица Анна Седокова рассказала об отношениях на расстоянии со своей младшей дочерью Моникой, которую отец увез в США. 

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Видео: РБК-Украина

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