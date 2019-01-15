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З'явилося відео побиття Дзідзьо в Києві

STYLERПерсона    15.01.2019 - 19:31

Відео: YouTube / поліція Києва

У мережі з'явилося відео нападу на популярного українського співака і актора, лідера гурту DZIDZIO Михайла Хому у Києві 28 грудня 2018-го. Ролик був опублікований у вівторок, 15 січня, на YouTube-каналі поліції столиці.

Правоохоронці оголосили в розшук двох підозрюваних у його побитті. За словами начальника Подільського управління поліції Владислава Іщенка, ними виявилися раніше судимі іноземці.

Відео з інцидентом було зняте камерами спостереження у будівлі радіокомпанії "Тавр" на вулиці Хвойки, 15/15 - в цьому будівлях Дзідзьо мав вести ранкове шоу на "Хіт FM".

З'явилося відео побиття Дзідзьо в Києві

Скріншот

Біля радіокомпанії його чекали троє людей, двоє з яких він знали. Конфлікт пов'язаний із правами на творчість гурту DZIDZIO.

На кадрах видно, як співак на вулиці біля будівлі розмовляє з трьома чоловіками, після чого заходить у приміщення. За ним також заходять всередину й інші люди з вулиці. Потім показаний сам конфлікт - після емоційного розмови один з чоловіків завдає Хомі удар по обличчю, потім слідує інший.

З'явилося відео побиття Дзідзьо в Києві

Скріншот

Раніше повідомлялося, що фігурант скандалу з співака Дзідзьо в Києві Михайло Мишков прокоментував інцидент і заявив, що він сам є "жертвою", а гурт DZIDZIO - злочинне угруповання на чолі з концертним директором Анатолієм Безухом.

Також ми писали про те, що Дзідзьо чекає тривала реабілітація після нападу - після ударів у нього розірвана барабанна перетинка.

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