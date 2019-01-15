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Появилось видео избиения Дзидзьо в Киеве

STYLERПерсона    15.01.2019 - 19:31

Видео: YouTube / полиция Киева

В сети появилось видео нападения на популярного украинского певца и актера, лидера группы DZIDZIO Михаила Хому в Киеве 28 декабря 2018-го. Ролик был опубликован во вторник, 15 января, на YouTube-канале полиции столицы. 

Правоохранители объявили в розыск двух подозреваемых в его избиении. По словам начальника Подольского управления полиции Владислава Ищенко, ими оказались ранее судимые иностранцы.

Видео с инцидентом было снято камерами наблюдения у здания радиокомпании "Тавр" на улице Хвойки, 15/15 - в этом здани Дзидзьо должен был вести  утреннее шоу на "Хіт FM". 

Появилось видео избиения Дзидзьо в Киеве

Скриншот

Возле радиокомпании его ждали трое человек, двоих из которых он знали. Конфликт связан с правами на творчество группы DZIDZIO.

На кадрах видно, как певец на улице возле здания беседует с тремя мужчинами, после чего заходит в помещение. За ним также внутрь заходят и другие люди с улицы. Затем показан сам конфликт - после эмоционального разговора один из мужчин наносит Хоме удар по лицу, затем следует другой.

Появилось видео избиения Дзидзьо в Киеве

Скриншот

Ранее сообщалось что фигурант скандала с певца Дзидзьо в Киеве Михаил Мишков прокомментировал инцидент и заявил, что он сам является "жертвой", а группа DZIDZIO - преступная группировка во главе с концертным директором Анатолием Безухом.

Также мы писали о том, что Дзидзьо ждет длительная реабилитация после нападения - после ударов у него разорвана барабанная перепонка.

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