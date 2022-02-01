Позитив заявив про розпад "Время и Стекло" через Дорофєєву: він зізнався, як до неї тепер ставиться

Олексій зазначив, що ініціатором розпаду колективу стала саме Надя. Після того, як артисти поговорили між собою, вони озвучили рішення продюсерам – Потапу та Ірині Горовій.

Надя і Олексій зуміли створити успішний дует (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Всі дівчатка, що працюють в групах, хочуть у підсумку бути сольними артистками. У нас була розмова, коли Надя сказала: ми загралися з дуетом, давай закривати наш проект і йти далі. Вона мені просто сказала: я хочу йти сольно. Як мені здавалося, це дурна ідея, я б міг ще попрацювати в групі, я думаю, що і Надя. Але її завзяття і тяга, вона не зупинила", - зазначив Позитив.

Сольна кар'єра Наді пішла в гору, а ось Олексій все ще не презентував дебютний сингл, але найближчим часом збирається це зробити, адже музичний матеріал чекає свого відповідні години.

Позитив запевняє, що їх з Дорофєєвою пов'язують прекрасні відносини, вони регулярно перетинаються на робочому місці і ні про які конфлікти і сварки не може бути й мови.

"У нас дружні стосунки. Паралельно з цим ми компаньйони і партнери по успіху. Ми працюємо в одній студії, я чую будь-які демки, які вона записує, колаборації. Часто вона може запитати мою думку, і мені приємно. Те ж саме по моїх треках, які я збираюся випускати, – я ставлю їй і питаю думку", — поділився подробицями артист.

Він також згадав, як відбулося їх перше знайомство з Надею. Це сталося на фестивалі "Чорноморські ігри". Як Дорофєєва, так і Завгородній приїхали на конкурс як запрошені гості. Позитив потрапив на саунд-чек до Наді, і був підкорений її голосом і талантом. Він навіть зняв виступ дівчини на камеру, а запис досі зберігаєься у нього.