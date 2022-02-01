Позитив заявил о распаде "Время и Стекло" из-за Дорофеевой: он признался, как к ней теперь относится

Алексей отметил, что инициатором распада коллектива стала именно Надя. После того, как артисты поговорили между собой, они озвучили решение продюсерам – Потапу и Ирине Горовой.

Надя и Алексей сумели создать успешный дуэт (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Все девочки, работающие в группах, хотят в итоге быть сольными артистками. У нас был разговор, когда Надя сказала: мы заигрались с дуэтом, давай закрывать наш проект и идти дальше. Она мне просто сказала: я хочу идти сольно. Как мне казалось, это глупая идея, я бы мог еще поработать в группе, я думаю, что и Надя. Но ее рвение и тяга, она не остановила", — отметил Позитив.

Сольная карьера Нади пошла в гору, а вот Алексей все еще не презентовал дебютный сингл, но в ближайшее время собирается это сделать, ведь музыкальный материал ждет своего подходящего часа.

Позитив уверяет, что их с Дорофеевой связывают прекрасные отношения, они регулярно пересекаются на рабочем месте и ни о каких конфликтах и размолвках не может быть и речи.

"У нас дружеские отношения. Параллельно с этим мы компаньоны и партнеры по успеху. Мы работаем в одной студии, я слышу любые демки, которые она записывает, коллаборации. Часто она может спросить мое мнение, и мне приято. То же самое по моим трекам, которые я собираюсь выпускать, – я ставлю ей и спрашиваю мнение", — поделился подробностями артист.

Он также вспомнил, как произошло их первое знакомство с Надей. Это случилось на фестивале "Черноморские игры". Как Дорофеева, так и Завгородний приехали на конкурс в качестве приглашенных гостей. Позитив попал на саунд-чек к Наде, и был покорен ее голосом и талантом. Он даже снял выступление девушки на камеру, а запись до сих пор хранится у него.