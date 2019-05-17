Передбачала смерть: померла модель Playboy та зірка рестлінгу (фото, відео)

Смерть Ешлі Массаро будуть розслідувати (Фото: колаж РБК-Україна)

Ешлі Массаро судилася з World Wrestling Entertainment

Ешлі Массаро, американська суперзірка рестлінга WWE, модель і актриса, померла у віці 39 років. Причини смерті не відомі, але в четвер вранці вона була терміново госпіталізована з власного будинку в Лонг-Айленді. Про це передає Daily Mail.

Повідомляється, що до лікарні її доставили в несвідомому стані. У поліції зазначили, що смерть не пов'язана з криміналом.

Массаро була суперзіркою WWE з 2005 по 2008 рік, і після появи на обкладинці Playboy вона отримала ще більшу популярність серед основної аудиторії.

Ешлі Массаро (Фото: instagram.com/ashleymassarolove.3)

Організація WWE опублікувала заяву у відповідь на смерть Массаро, висловивши свої співчуття її родині та друзям.

Ешлі Массаро (Фото: instagram.com/ashleymassaro)

"Ми засмучені, дізнавшись про трагічну смерть колишньої суперзірки WWE Ешлі Массаро", - йдеться в заяві.

У Массаро була одна дочка Алексіс, якому в липні виповниться 19 років.

Ешлі Массаро (Фото: wikipedia.org/Toglenn)

На початку 2019 року Массаро поділилася в Instagram зі своїми фанами думками про смерть, ніби передбачала її.

"У тих, хто помер вчора, були плани на цей ранок. А у тих, хто помер вранці, були плани на вечір. Не приймай життя як належне. В одну мить все може змінитися. Тому часто прощайте і любіть всім своїм серцем. Ви можете ніколи не отримати такий шанс знову", - написала вона.

Скрін: instagram.com/ashleymassaro

Раніше Массаро приєдналася до колективного позову проти WWE, пов'язаного з потенційними травмами голови в листопаді 2016 року, поданою адвокатом Константином Кіросом. Як пише Boston Globe, вона звинуватив компанію в приховуванні ризиків травм, які, як відомо, наносять неврологічний збиток, а також у тому, що компанія відмовляла її повідомляти про передбачуване сексуальному насильстві, яке вона пережила на військовій базі США в 2006 році під час туру WWE.

Ешлі Массаро (Фото: instagram.com/ashleymassaro)

Цей позов був відхилений у 2017 році.

Смерть Массаро будуть розслідувати, повідомляє The Blast.

Ешлі Массаро (Фото: instagram.com/ashleymassaro)

Свій шлях до рингу Ешлі починала гімнасткою. Вона брала участь у конкурсах краси, завоювала титули Miss Hawaiian Tropic USA 2002 і Miss Hawaiian Tropic Canada 2005.

Відео: YouTube / WWE

Як повідомлялося раніше, 9 травня у віці 76 років помер відомий актор і комік Фредді Старр. В останні роки у нього були проблеми зі здоров'ям.

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