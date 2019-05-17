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Предвидела смерть: умерла модель Playboy и звезда рестлинга (фото, видео)

STYLERПерсоны    17.05.2019 - 11:11
Предвидела смерть: умерла модель Playboy и звезда рестлинга (фото, видео)
Смерть Эшли Массаро будут расследовать (Фото: коллаж РБК-Украина)

Эшли Массаро судилась с World Wrestling Entertainment

Эшли Массаро, американская суперзвезда рестлинга WWE, модель и актриса, умерла в возрасте 39 лет. Причины смерти не известны, но в четверг утром она была срочно госпитализирована из собственного дома в Лонг-Айленде. Об этом передает Daily Mail.

Сообщается, что в больницу ее доставили в бессознательном состоянии. В полиции подчеркнули, что смерть не связана с криминалом.

Массаро была суперзвездой WWE с 2005 по 2008 год, и после появления на обложке Playboy она получила еще большую известность среди основной аудитории.

Предвидела смерть: умерла модель Playboy и звезда рестлинга (фото, видео)

Эшли Массаро (Фото: instagram.com/ashleymassarolove.3)

Организация WWE опубликовала заявление в ответ на смерть Массаро, выразив свои соболезнования ее семье и друзьям.

Предвидела смерть: умерла модель Playboy и звезда рестлинга (фото, видео)

Эшли Массаро (Фото: instagram.com/ashleymassaro)

"Мы опечалены, узнав о трагической смерти бывшей суперзвезды WWE Эшли Массаро", - говорится в заявлении.

У Массаро была одна дочь Алексис, которой в июле исполнится 19 лет.

Предвидела смерть: умерла модель Playboy и звезда рестлинга (фото, видео)

Эшли Массаро (Фото: wikipedia.org/Toglenn)

В начале 2019 года Массаро поделилась в Instagram со своими фанами мыслями о смерти, будто предвидела ее.

"У тех, кто умер вчера, были планы на это утро. А у тех, кто умер этим утром, были планы на вечер. Не принимай жизнь как должное. В мгновение ока все может измениться. Поэтому часто прощайте и любите всем своим сердцем. Вы можете никогда не получить такой шанс снова", - написала она.

Предвидела смерть: умерла модель Playboy и звезда рестлинга (фото, видео)

Скрин: instagram.com/ashleymassaro

Ранее Массаро присоединилась к коллективному иску против WWE, связанному с потенциальными травмами головы в ноябре 2016 года, поданному адвокатом Константином Киросом. Как пишет Boston Globe, она обвинил компанию в сокрытии рисков травм, которые, как известно, наносят неврологический ущерб, а также в том, что компания отговаривала ее сообщать о предполагаемом сексуальном насилии, которое она пережила на военной базе США в 2006 году во время тура WWE.

Предвидела смерть: умерла модель Playboy и звезда рестлинга (фото, видео)

Эшли Массаро (Фото: instagram.com/ashleymassaro)

Этот иск был отклонен в 2017 году.

Смерть Массаро будут расследовать, сообщает The Blast.

Предвидела смерть: умерла модель Playboy и звезда рестлинга (фото, видео)

Эшли Массаро (Фото: instagram.com/ashleymassaro)

Свой путь к рингу Эшли начинала гимнасткой. Она принимала участие в конкурсах красоты, завоевала титулы Miss Hawaiian Tropic USA 2002 и Miss Hawaiian Tropic Canada 2005.

 Видео: YouTube / WWE

Как сообщалось ранее, 9 мая в возрасте 76 лет умер знаменитый актер и комик Фредди Старр. В последние годы у него были проблемы со здоровьем. 

Также мы писали о том, что расследование не подтвердило суицид вокалиста The Prodigy.

Напомним, в Киеве на 67-м году жизни умер украинский политик, бывший министр культуры и советник президента Украины Юрий Богуцкий.

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