Принц Гаррі вистрибнув з балкона готелю: невідомі факти про весілля Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон і принц Вільям довго приховували багато фактів з дня їх весілля. Приміром, у ніч перед днем "Х" молодший брат принца Вільяма о 3 годині ночі вистрибнув з балкону готелю, а гості перед вінчанням стали збиратися ще з 5 ранку. Головні курйозні та цікаві факти про королівську сім'ю розповіли в британському виданні IBTimes.

Королівське весілля герцога і герцогині Кембриджських у 2011 році було схожим на казку. Захід був дуже гламурним - від сукні та костюму молодят до гардеробу їх гостей. Мільйони людей спостерігали за цією подією по всьому світу. Тим не менш, від очей громадськості були приховані дрібні цікаві нюанси.

1. Чому принц Гаррі був засмучений?

За день до весілля на традиційній парубочій вечірці принц Вільям оголосив своїм близьким другом свого молодшого брата принца Гаррі. Під час весільної прогулянки герцог Сассекський був трохи засмучений, а його хода дала багатьом зрозуміти, що у нього травма гомілкостопа. Пізніше стало відомо, що з вечірки він пішов додому о 3 години ночі. Повідомляється, що принц Гаррі залишив весільне торжество в готелі Goring, вистрибнувши з балкона готелю. Він невдало приземлився на ногу, що пояснювало, чому він так ішов.

2. Яскраво-рожевий хвилястий хробак

Хоча принц Гаррі був не в кращій формі під час королівського весілля принца Вільяма і Кейт, він добре впорався зі своєю роллю шафера. За словами Камілли Паркер Боулз, він приніс рожевого хвилястого хробака, щоб діти розважалися під час фотосесії.

Онука Камілли Еліза так полюбила його, що не відпускала. В результаті рожевий хвилястий хробак потрапив на офіційні фотографії весілля принца Вільяма і Міддлтон.

3. Королевська сварливість

Після церемонії члени королівської сім'ї прибуття в Букінгемський палац, де наречений і наречена зібралися на балконі, щоб привітати публіку, де вони поцілувалися. Грейс Ван Кутсем, хрещениця принца Вільяма, якій у той час було всього 3 роки, замість радості висловила прикрість оточуючим шумом. Грейс привернула до себе увагу. На знімках хрещениця принца Вільяма зображена з дуже похмурим поглядом і закритими вухами.

4. Кільце тільки для Кейт

Вже мало хто пам'ятає (хіба що справжні фанати подружжя Кембриджських), проте це факт: під час вінчання, всупереч традиції, пара не обмінювалися обручками. Принц Вільям надів на пальчик Кетрін колечко, спеціально зроблене до торжества з валлійського золота, видобутого на рудниках в Північному Уельсі. І на цьому все. До речі, Кейт, у свою чергу, теж викреслила дещо з протоколу традиційної королівського весілля. Вона не вимовляла клятву бути слухняною дружиною свого чоловіка.

5. Гості займали місця на весіллі з 5 ранку

Гостям весілля принца Вільяма і Міддлтон (їх було близько 1900 людей) було наказано прибути на місце проведення церемонії в 8:15 ранку. Навіть знамениті гості, включаючи сера Елтона Джона, Девіда і Вікторії Бекхем, прибули кількома годинами раніше. Зіркові гості почали збиратися о 5 ранку!

Нагадаємо, що раніше у мережу потрапили ексклюзивні фото Меган Маркл.

Також ми писали, що Кейт Міддлтон стане королевою Великобританії.

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