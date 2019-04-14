Принц Гарри выпрыгнул с балкона отеля: неизвестные факты о свадьбе Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и принц Уильям долго скрывали многие факты со дня их свадьбы. К примеру, в ночь перед днем "Х" младший брат принца Уильяма в 3 часа ночи выпрыгнул с балкона отеля, а гости перед венчанием стали собираться еще с 5 утра. Главные курьезные и интересные факты о королевской семье рассказали в британском издании IBTimes.

Королевская свадьба герцога и герцогини Кембриджских в 2011 году была похожа на сказку. Мероприятие было очень гламурным - от платья и костюма новобрачных до гардероба их гостей. Миллионы людей наблюдали за этим событием по всему миру. Тем не менее, от глаз общественности были скрыты мелкие интересные нюансы.

1. Почему принц Гарри был расстроен?

За день до свадьбы на традиционном мальчишнике принц Уильям объявил своим самым близким другом своего младшего брата принца Гарри. Во время свадебной прогулки после мальчишника герцог Сассекский был немного расстроен, а его походка дала многим понять, что у него травма голеностопа. Позже стало известно, что с вечеринки он ушел домой в 3 часа ночи. Сообщается, что принц Гарри покинул свадебное торжество в отеле Goring, выпрыгнув с балкона отеля. Он неудачно приземлился на лодыжку, что объясняло, почему он так шел.

2. Ярко-розовый волнистый червь

Хотя принц Гарри был не в лучшей форме во время королевской свадьбы принца Уильяма и Миддлтон, он хорошо справился со своей ролью шафера. По словам Камиллы Паркер Боулз, он принес розового волнистого червя, чтобы дети развлекались во время фотосессии.

Внучка Камиллы Элиза так полюбила его, что не отпускала. В результате розовый волнистый червь попал на официальные свадебные фотографии принца Уильяма и Миддлтон.

3. Королевская сварливость

После церемонии члены королевской семьи прибыли в Букингемский дворец, где жених и невеста собрались на балконе, чтобы поприветствовать публику, где они также поцеловались. Грейс Ван Кутсем, крестница принца Уильяма, которой в то время было всего 3 года, вместо радости выразила огорчение окружающим шумом. Грейс привлекла к себе все внимание. На снимках крестница принца Уильяма изображена с очень хмурым взглядом и закрытыми ушами.

4. Кольцо только для Кейт

Уже мало кто помнит (разве что настоящие фанаты четы Кембриджских), однако это факт: во время венчания, вопреки традиции, пара не обменивалась обручальными кольцами. Принц Уильям надел на пальчик Кэтрин колечко, специально сделанное к торжеству из валлийского золота, добытого на рудниках в Северном Уэльсе. И на этом все. К слову, Кейт, в свою очередь, тоже вычеркнула кое-что из протокола традиционной королевской свадьбы. Она не произносила клятву быть послушной женой своему мужу.

5. Гости занимали места на свадьбе с 5 утра

Гостям свадьбы принца Уильяма и Миддлтон было приказано прибыть на место проведения церемонии в 8:15 утра. Даже знаменитые гости, включая сэра Элтона Джона, Дэвида и Викторию Бекхэм, прибыл несколькими часами ранее. Звездные гости стали собираться с 5 утра!

Напомним, что ранее в сеть попали эксклюзивные фото Меган Маркл.

Также мы писали, что Кейт Миддлтон станет королевой Великобритании.

Ранее сообщалось, что Уильям изменяет Кейт Миддлтон.