Притула розповів про орден від Зеленського: трохи смішно

Сергій Притула розповів про орден "За заслуги" третього ступеня, який йому присвоїли 5 грудня 2019 року за волонтерську діяльність. Але отримати нагороду шоумену так і не вдалося.

Відомий телеведучий назвав ситуацію дивною та зізнався в інтерв'ю "Радіо Свобода", що дізнався про те, що президент Володимир Зеленський підписав наказ про нагородження орденом від СМСок від друзів.

"Я якраз їхав в автомобілі зі Світлодарської дуги. Я спускався в Карлівку. На День волонтера я якраз був у волонтерській поїздці по кількох підрозділах у зоні ООС. Я був за кермом. У мене почав мигати екран телефону. Я не мав як читати, тому що вже було дуже темно. І дороги там не надто, відверто. Я приїхав у Карлівку, прийшов до хлопців з аеророзвідки і тільки тоді вже відкрив телефон та прочитав, що підписано указ про моє нагородження. Звичайно, що я потішився, сльозу пустив. Нарешті держава звернула увагу на якісь там мої волонтерські потуги.", - розповів Притула.

Але після цього з шоуменом ніхто з чиновників не зв'язувався щодо нагороди.

"Після того мені ніхто не телефонував і не казав: Сергію Дмитровичу, вдягніть красивий костюм, пробийте ось тут дірочку – ми вам щось там вчепимо. Ні. Він, мабуть, десь лежить чи в Офісі президента, чи в якомусь іншому апараті. Можливо, ним хтось милується. Може, його хтось... Чесно? Я не знаю. Але це трохи смішно, якщо чесно", - зізнався Притула.

Також він додав, що готовий прийти на офіційну церемонію вручення нагороди і для нього "не має значення прізвище людини, яка підписала цей наказ".

"Тому що це все-таки державна нагорода. І мені дійсно здається, що останніх 6 років свого життя я провів не даремно. Якщо мені не дали би цей орден, я так само руки не заламував би. Але вже раз дали, то я прийшов би обов’язково. Тому що вже потім, тримаючи сивим дідом внуків на колінах, я давав би їм можливість цим орденом гратися. Так само, як я у віці 6, 8, 10, 12 років грався медалями та орденом свого діда Василя Михайловича Будасюка, який воював у Другу світову.", - пояснив Притула.

Відео: Притула розповів про орден від Зеленського "За заслуги" і чому йому не вручили нагороду

Зауважимо, що останнім часом у ЗМІ звучать повідомлення про нібито готовність Сергія Притули балотуватися в мери Києва. Сам шоумен вже відреагував на чутки і прокоментував ймовірність про висунення своєї кандидатури.

Раніше ми писали про те, що Сергій Притула, який особисто знає Зеленського вже майже 20 років, розповів, що 42-річний президент на своїй посаді погладшав.