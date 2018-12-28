Репера-українофоба жорстоко побили битами в Москві

Колаж РБК-Україна

Одним із нападників виявився колега Птахи по хіп-хоп-сцені Obe 1 Kanobe

Популярного в Росії реп-виконавця Птаху (справжнє ім'я Давид Нурієв) побили в самому центрі Москви. Про це пишуть російські ЗМІ.

Як повідомляють місцеві видання, 28 грудня на музиканта напали троє невідомих з битами. Один з них ударив Птаху. Правда, якщо вірити менеджеру виконавця, артист відмовився від медичної допомоги, так як "Давид сам справляється".

Птаха (фото: twitter.com/Obe1kanobe_HF)

Пізніше стало відомо, що одним з нападників був інший російський репер Obe 1 Kanobe (Нікіта Канобович).

"Бив його я, якщо що", - написав Нікіта в своєму Twiter-акаунті і опублікував фото, на якому видно, як Птаха порвав штани, тікаючи від хуліганів.

Також на фото можна побачити пістолет в руках Давида.

Птаха (фото: twitter.com/Obe1kanobe_HF)

Зазначимо, що Птаха є затятим прихильником "руского міра" і так званих "молодих республік". Більш того, в 2016 році він відвідав "ДНР" і "ЛНР". Там він дав кілька концертів, зустрівся з бойовиками, постріляв в бік українських військових і отримав "паспорт громадянина "ЛНР".

Нагадаємо, що в п'ятницю в Києві невідомі побили співака Дзідзьо. Одним із нападників, як виявилося пізніше, був Михайло Мєшков, який займається рейдерством. Сам Хома вже висловився з цього приводу.