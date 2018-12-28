Рэпера-украинофоба жестоко избили битами в Москве (фото)

Коллаж РБК-Украина

Одним из нападавших оказался коллега Птахи по хип-хоп-сцене Obe 1 Kanobe

Популярного в России рэп-исполнителя Птаху (настоящее имя Давид Нуриев) избили в самом центре Москвы. Об этом пишут российские СМИ.

Как сообщают местные издания, 28 декабря на музыканта напали трое неизвестных с битами. Один из них ударил Птаху. Правда, если верить менеджеру исполнителя, артист отказался от медицинской помощи, так как "Давид сам справляется".

Птаха (фото: twitter.com/Obe1kanobe_HF)

Позже стало известно, что одним из нападавших был другой российский рэпер Obe 1 Kanobe (Никита Канобович).

"Бил я его один, если что", - написал Никита в своем Twiter-аккаунте и опубликовал фото, на котором видно, как Птаха порвал штаны, убегая от хулиганов.

Также на фото можно увидеть пистолет в руках Давида.

Птаха (фото: twitter.com/Obe1kanobe_HF)

Отметим, что Птаха является ярым сторонником "русского мира" и так называемых "молодых республик". Более того, в 2016 году он посетил "ДНР" и "ЛНР". Там он дал несколько концертов, встретился с боевиками, пострелял в сторону украинских военных и получил "паспорт гражданина "ЛНР".

Напомним, что в пятницу в Киеве неизвестные избили певца Дзидзьо. Одним из нападавших, как оказалось позже, был Михаил Мешков, который занимается рейдерством. Сам Хома уже высказался по этому поводу.