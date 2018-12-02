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Російського актора не пустили в Україну на гастролі

STYLERПерсона    02.12.2018 - 07:54
Російського актора не пустили в Україну на гастролі
Ілдар Тагіров. Фото: instagram.com/itagirov

Учасник українського вистави не зможе виступити в Одесі

Російський актор Ільдар Тагіров, який є головним героєм нового українського вистави DIALOGY, не зможе виступити на прем'єрних показах в Одесі.

За інформацією прес-служби театру U!Zahvati, артиста не пустили українські прикордонники. Це може бути пов'язано з тим, що Україна закрила в'їзд для чоловіків з Росії у віці 16-60 років через введення воєнного стану в країні.

"Як стало відомо команді U!Zahvati 1 грудня близько 16:00, Ільдара Тагірова не впустили в Одесу, мотивуючи це в офіційних документах тим, що "не можуть підтвердити мету перебування в Україні", - йдеться в повідомленні.

Незважаючи на це, у театрі також стверджують, що всі документи були подготовилены завчасно. До того ж у мережі є анонси вистави-променаду.

З 10 по 18 листопада київський глядач вже мав можливість побачити спектакль-променад в серце Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.

30 листопада і 1, 2 грудня DIALOGY повинні були показати в Одеській національній науковій бібліотеці.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На запорошених стелажах мовчать мільйони слів. Вони хотіли б поговорити, але тут так не прийнято, в бібліотеці повинна бути тиша. Ми поговоримо в місці, де зазвичай будь-який діалог приречений.Почуття будуть шепотіти, шуміти і переливатися. Діалоги трапляться на сходах, полицях, в мовчазних залах і в голові... Вистава без куліс і обмежень. Тут сюжет не веде за руку – він супроводжує по п'ятах тільки 20 незнайомців. Що б у мовчанні поговорити з собою, щоб у тиші почути важливе. @uzahvati #immersiveart #library #night #dialogs

Допис, поширений ILDAR TAGIROV (@itagirov)

 

Раніше ми повідомляли, що російську зірку балету не пустили в Україну.

Також голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал заявив, що для громадян України, які їдуть з РФ, обмежень у пересуванні немає.

Також повідомлялося, що Державна прикордонна служба України закрила в'їзд у Крим для всіх іноземців.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: РБК-Україна

 

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