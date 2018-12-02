Российского актера не пустили в Украину на гастроли

Участник украинского спектакля не сможет выступить в Одессе
Российский актер Ильдар Тагиров, который является главным героем нового украинского спектакля DIALOGY, не сможет выступить на премьерных показах в Одессе.
По информации пресс-службы театра U!Zahvati, артиста не пустили украинские пограничники. Это может быть связано с тем, что Украина закрыла въезд для мужчин из России в возрасте 16-60 лет из-за введения военного положения в стране.
"Как стало известно команде U!Zahvati 1 декабря около 16:00, Ильдара Тагирова не впустили в Одессу, мотивируя это в официальных документах тем, что "не могут подтвердить цель пребывания в Украине", - говорится в сообщении.
Несмотря на это, в театре также утверждают, что все документы были подготовилены заблаговременно. К тому же в сети есть анонсы спектакля-променада.
С 10 по 18 ноября киевский зритель уже имел возможность увидеть спектакль-променад в сердце Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого.
30 ноября и 1, 2 декабря DIALOGY должны были показать в Одесской национальной научной библиотеке.
На пыльных стеллажах молчат миллионы слов. Они хотели бы поговорить, но здесь так не принято, в библиотеке должна быть тишина. Мы поговорим в месте, где обычно любой диалог обречен.Чувства будут шептать, шуметь и переливаться. Диалоги случатся на лестницах, полках, в молчаливых залах и в голове… Спектакль без кулис и ограничений. Здесь сюжет не ведет за руку – он сопровождает по пятам только 20 незнакомцев. Что бы в молчании поговорить с собой, чтобы в тишине услышать важное. @uzahvati #immersiveart #library #night #dialogs
Ранее мы сообщали, что российскую звезду балета не пустили в Украину.
Также председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что для граждан Украины, которые едут из РФ, ограничений в передвижении нет.
Также сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины закрыла въезд в Крым для всех иностранцев.
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Видео: РБК-Украина