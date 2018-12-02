Российского актера не пустили в Украину на гастроли

Илдар Тагиров. Фото: instagram.com/itagirov

Участник украинского спектакля не сможет выступить в Одессе

Российский актер Ильдар Тагиров, который является главным героем нового украинского спектакля DIALOGY, не сможет выступить на премьерных показах в Одессе.

По информации пресс-службы театра U!Zahvati, артиста не пустили украинские пограничники. Это может быть связано с тем, что Украина закрыла въезд для мужчин из России в возрасте 16-60 лет из-за введения военного положения в стране.

"Как стало известно команде U!Zahvati 1 декабря около 16:00, Ильдара Тагирова не впустили в Одессу, мотивируя это в официальных документах тем, что "не могут подтвердить цель пребывания в Украине", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, в театре также утверждают, что все документы были подготовилены заблаговременно. К тому же в сети есть анонсы спектакля-променада.

С 10 по 18 ноября киевский зритель уже имел возможность увидеть спектакль-променад в сердце Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого.

30 ноября и 1, 2 декабря DIALOGY должны были показать в Одесской национальной научной библиотеке.

Ранее мы сообщали, что российскую звезду балета не пустили в Украину.

Также председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что для граждан Украины, которые едут из РФ, ограничений в передвижении нет.

Также сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины закрыла въезд в Крым для всех иностранцев.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: РБК-Украина