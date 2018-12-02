ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Российского актера не пустили в Украину на гастроли

STYLERПерсона    02.12.2018 - 07:54
Российского актера не пустили в Украину на гастроли
Илдар Тагиров. Фото: instagram.com/itagirov

Участник украинского спектакля не сможет выступить в Одессе

Российский актер Ильдар Тагиров, который является главным героем нового украинского спектакля DIALOGY, не сможет выступить на премьерных показах в Одессе.

По информации пресс-службы театра U!Zahvati, артиста не пустили украинские пограничники. Это может быть связано с тем, что Украина закрыла въезд для мужчин из России в возрасте 16-60 лет из-за введения военного положения в стране.

"Как стало известно команде U!Zahvati 1 декабря около 16:00, Ильдара Тагирова не впустили в Одессу, мотивируя это в официальных документах тем, что "не могут подтвердить цель пребывания в Украине", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, в театре также утверждают, что все документы были подготовилены заблаговременно. К тому же в сети есть анонсы спектакля-променада. 

С 10 по 18 ноября киевский зритель уже имел возможность увидеть спектакль-променад в сердце Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого.

30 ноября и 1, 2 декабря DIALOGY должны были показать в Одесской национальной научной библиотеке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На пыльных стеллажах молчат миллионы слов. Они хотели бы поговорить, но здесь так не принято, в библиотеке должна быть тишина. Мы поговорим в месте, где обычно любой диалог обречен.Чувства будут шептать, шуметь и переливаться. Диалоги случатся на лестницах, полках, в молчаливых залах и в голове… Спектакль без кулис и ограничений. Здесь сюжет не ведет за руку – он сопровождает по пятам только 20 незнакомцев. Что бы в молчании поговорить с собой, чтобы в тишине услышать важное. @uzahvati #immersiveart #library #night #dialogs

Допис, поширений ILDAR TAGIROV (@itagirov)

 

Ранее мы сообщали, что российскую звезду балета не пустили в Украину.

Также председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что для граждан Украины, которые едут из РФ, ограничений в передвижении нет.

Также сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины закрыла въезд в Крым для всех иностранцев.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: РБК-Украина

 

Путин хочет упростить получение гражданства РФ для украинцев Порошенко: РФ хочет контролировать территорию, где проходят газо- и нефтепроводы в Европу
Новости Украины Российская Федерацияактерзвезды
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь