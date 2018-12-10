"Зараз я все поясню: Роналду прокоментував своє одруження

Колаж РБК-Україна

Футболіст розповів, що стало причиною для чуток про весілля

Відомий футболіст Кріштіану Роналду, який став найпопулярнішою зіркою в соціальній мережі Instagram в 2018 році, повідомив, що найближчим часом шлюб не входить в його плани. Про це він розповів в інтерв'ю для трьох італійських видань Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport і Tuttosport.

Кріштіану Роналду розвіяв чутки про майбутнє весілля і зізнався, що найближчим часом воно не відбудеться.

"Шлюб? Поки ні. Зараз я все поясню. Я ходжу в церкву щотижня. Я католик і приходжу подякувати Богові за все, що він мені дає. Я не прошу, я дякую за те, що він захищає мою родину та друзів. Я міняю церкву щотижня, тому що в Турині їх багато, можна вибрати. Папараці зловили мене в цей момент і порахували, що я одружуся. Я не знаю, як складеться моє майбутнє, але в даний час у мене немає таких планів", - розповів футболіст в інтерв'ю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Кріштіану Роналду зробив пропозицію своїй коханій Джорджине Родрігес.

Разом вони з 2016 року і виховують чотирьох дітей. Троє дітей від сурогатних матерів, 8-річного Роналду-молодшого і близнюків Єву і Матео, які з'явилися на світ в червні 2017 року. А також Джорджина Родрігес народила Роналду доньку в листопаді 2017 року, яку назвали Алана Мартіна.

А також ми розповідали про те, що наречена Роналду поділилася новорічними сімейними знімками.

Відео: РБК-Україна