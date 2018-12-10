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"Сейчас я все объясню": Роналду прокомментировал свою женитьбу

STYLERПерсона    10.12.2018 - 16:52
"Сейчас я все объясню": Роналду прокомментировал свою женитьбу
Коллаж РБК-Украина

Футболист рассказал, что стало причиной для слухов о свадьбе

Известный футболист Криштиану Роналду, который стал самой популярной звездой в социальной сети Instagram в 2018 году, сообщил, что в ближайшее время брак не входит в его планы. Об этом он рассказал в интервью для трех итальянских изданий Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport.

Криштиану Роналду развеял слухи о предстоящей свадьбе и признался, что в ближайшее время она не состоится.

"Брак? Пока нет. Сейчас я все объясню. Я хожу в церковь каждую неделю. Я католик и прихожу поблагодарить Бога за все, что он мне дает. Я не прошу, а благодарю за то, что он защищает мою семью и друзей. Я меняю церковь каждую неделю, потому что в Турине их много, можно выбрать. Папарацци поймали меня в этот момент и посчитали, что я женюсь. Я не знаю, как сложится мое будущее, но в настоящее время у меня нет таких планов", - рассказал футболист в интервью.  

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Криштиану Роналду сделал предложение своей возлюбленной Джорджине Родригес.

Вместе они с 2016 года и воспитывают четверых детей. Трое детей – от суррогатных матерей, 8-летнего Роналду-младшего и близнецов Еву и Матео, которые появились на свет в июне 2017 года. А также Джорджина Родригес родила Роналду дочку в ноябре 2017 года, которую назвали Алана Мартина.

А также мы рассказывали о том, что невеста Роналду поделилась новогодними семейными снимками.

Видео: РБК-Украина

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