"Схеми" знайшли у Зеленського кінобізнес в Росії: відповідь шоумена

Відео: YouTube/Радіо Свобода

У Володимира Зеленського, який іде на вибори президента України, досі існує бізнес на території Росії, який сам шоумен нібито закрив ще у 2014 році. Про це йдеться у сюжеті "Схем".

Так, журналісти знайшли у лідера "Кварталу 95" три російські компанії, які займаються виробництвом кіно-, відеофільмів і телевізійних програм. Серед них "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" і "Грин Филмс", засновником яких є кіпрська фірма Green Family Ltd. Вона ж є співзасновницею ТОВ "Квартал 95" в Україні.

Кінцевими ж бенефіціарами у Green Family Ltd вказані Володимир Зеленський, Андрій Яковлев, Борис і Сергій Шефіри, а також Тімур Міндіч.

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За даними Федеральної служби державної статистики Росії, у 2014 році розмір грошових надходжень на рахунки "Грин Филмс" склав понад 340 млн руб., у 2015-му - близько 208 млн, у 2016-му - трохи більше 123 млн руб. У 2017 році розмір надходжень компанії зріс до майже 180 млн.

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Загалом надходження на рахунки цієї кінокомпанії Зеленського та партнерів у Росії з 2014 до 2017 року склали близько 350 млн грн.

У прес-службі шоумена відзначили, що "протягом багатьох років Володимир Зеленський будував міжнародний бізнес в області виробництва аудіовізуального контенту, тому є і компанії, є і нерухомість, і інші активи, і не тільки в зазначених вами юрисдикціях: є і в Італії, і в Великобританії тощо". Також представники кандидата на пост глави держави додали, що студія "Квартал 95" ніяких продуктів на території РФ не виробляє, тому що "усвідомлює ситуацію".

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Пізніше Зеленський записав відео, в якому сказав, що "ми працюємо і живемо в Україні".

"Ми не працюємо в Росії після того, що вона зробила з Україною. Ми туди не їздимо, ми там не виступаємо, на мене там навіть заведено кримінальну справу через те, що я і компанія "Квартал 95" допомагали нашій армії фінансами. У нашої компанії дійсно дуже багато різних прав: ми торгуємо з 21 країною за кордоном, ми торгуємо Інтелектуальний правами - це наші сценарії, наші ідеї. Гроші від роялті, від продажу цих прав, надходять на різні західні компанії. Звідти ці гроші повертаються в Україну. І саме в Україні ми витрачаємо ці гроші на наших робітників, на виробництво нашого контенту. Ми працюємо тільки в нашій країні. І будемо працювати тільки у нас - в Україні ", - сказав кандидат у президенти.

Мы работаем и живём в Украине!!! Опубліковано Владимиром Зеленским Пʼятниця, 18 січня 2019 р.

Видео: facebook.com/zelenskiy95

Українці в соціальних мережах вже відреагували на розслідування журналістів. Деякі підкреслюють, що "брехня - найбільша проблема українських політиків".

"Найсмішніше, що Володимир Зеленський вже менш ніж через три тижні своєї формальної участі в політиці зміг вчинити дії, які абсолютно властиві абсолютній більшості українських політиків", - зазначив блогер Нік Фельдман.

Скриншот (facebook.com/nick.feldman.3)

"Шановний Володимире. Зробивши спробу стати політиком, ви повинні зрозуміти, що те, що є нормальним для бізнесмена (і то, тільки для цинічних космополітів), неприпустимо для кандидата в президенти. Для вас не може бути виправданням, що журналісти вас "застали зненацька", тепер це може бути кожну годину - і ви завжди повинні відповідати, а не ставити власні умови. А те, що гроші з російських продажів до вас ідуть через купу іноземних прокладок, як ви фактично визнали в цьому відео, - не є виправданням їх походженням ", - звернувся до шоумена Юрій Гончаренко.

У той же час блогер Клим Братковський підмітив, що Зеленський "не президент, тому не зобов'язаний продавати або закривати свій бізнес".

Скриншот (facebook.com/klimetin)

Раніше Сергій Притула розсмішив мережу жартом про Зеленського.