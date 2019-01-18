"Схемы" нашли у Зеленского кинобизнес в России: ответ шоумена

Видео: YouTube/Радио Свобода

У Владимира Зеленского, который идет на выборы президента Украины, до сих пор существует бизнес на территории России, который сам шоумен якобы закрыл еще в 2014 году. Об этом говорится в сюжете "Схем".

Так, журналисты нашли у лидера "Квартала 95" три российские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ. Среди них "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс", учредителем которых является кипрская фирма Green Family Ltd. Она же является соучредителем ООО "Квартал 95" в Украине.

Конечными же бенефициарами в Green Family Ltd указаны Владимир Зеленский, Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры, а также Тимур Миндич.

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По данным Федеральной службы государственной статистики России, в 2014 году размер денежных поступлений на счета "Грин Филмс" составил более 340 млн руб., в 2015-м - около 208 млн руб., в 2016-м - чуть более 123 млн руб. В 2017 году размер поступлений компании вырос до почти 180 млн.

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В целом поступления на счета этой кинокомпании Зеленского и партнеров в России с 2014 до 2017 года составили около 350 млн грн.

В пресс-службе шоумена отметили, что "в течение многих лет Владимир Зеленский строил международный бизнес в области производства аудиовизуальной контента, поэтому есть и компании, есть и недвижимость, и другие активы, и не только в указанных вами юрисдикциях: есть и в Италии, и в Великобритании и тому подобное". Также представители кандидата на пост главы государства добавили, что студия "Квартал 95" никаких продуктов на территории РФ не производит, так как "осознает ситуацию".

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Позже Зеленский записал видео, в котором сказал, что "мы работаем и живем в Украине".

"Мы не работаем в России после того, что она сделала с Украиной. Мы туда не ездим, мы там не выступаем, на меня там даже заведено уголовное дело из-за того, что я и компания "Квартал 95" помогали нашей армии финансами. У нашей компании действительно очень много различных прав: мы торгуем з 21 страной за рубежом, мы торгуем интелектуальными правами - это наши сценарии, наши идеи. Деньги от роялти, от продажи этих прав, поступают на разные западные компании. Оттуда эти деньги возвращаются в Украину. И именно в Украине мы тратим эти деньги на наших работников, на производство нашего контента. Мы работаем только в нашей стране. И будем работать только у нас - в Украине", - сказал кандидат в президенты.

Мы работаем и живём в Украине!!! Опубліковано Владимиром Зеленским Пʼятниця, 18 січня 2019 р.

Видео: facebook.com/zelenskiy95

Украинцы в социальных сетях уже отреагировали на расследование журналистов. Некоторые подчеркивают, что "ложь - самая большая проблема украинских политиков".

"Самое смешное, что Владимир Зеленский уже менее чем через три недели своего формального участия в политике смог совершить действия, которые абсолютно свойственны абсолютному большинству украинских политиков", - отметил блогер Ник Фельдман.

Скриншот (facebook.com/nick.feldman.3)

"Уважаемый Владимир. Совершив попытку стать политиком, вы должны понять, что то, что является нормальным для бизнесмена (и то, только для циничных космополитов), недопустимо для кандидата в президенты. Для вас не может быть оправданием, что журналисты вас "застали врасплох", теперь это может быть каждый час - и вы всегда должны отвечать, а не ставить собственные условия. А то, что деньги из российских продаж к вам идут через кучу иностранных прокладок, как вы фактически признали в этом видео, - не является оправданием их происхождению", - обратился к шоумену Юрий Гончаренко.

В то же время блогер Клим Братковский подметил, что Зеленский "не президент, поэтому не обязан продавать или закрывать свой бизнес".

Скриншот (facebook.com/klimetin)

Ранее Сергей Притула рассмешил сеть шуткой о Зеленском.