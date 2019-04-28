Скандальне інтерв'ю з Медведчуком: в мережі напали на журналістку

У мережі вважають, що Яніна Соколова повинна ще деяким політикам встановити ці ж питання
Віктор Медведчук дав інтерв'ю Яніні Соколовій, в якому після трьох питань вийшов з себе. Про це заявила сама журналістка, яка у фарбах розповіла про реакцію кума Путіна. У соціальній мережі Facebook читачі по-різному відреагували на коментар до інтерв'ю, яке вже встигло стати скандальним.
Спочатку українська журналістка запитала у Віктора Медведчука кому належить Крим, а також які наслідки може мати "паспортизація" на Сході України. В інтерв'ю Соколова заявила, що на третьому питанні Медведчук буквально впав в істерику.
"Я запитала, чи є будь-який твір Стуса, який може бути лейтмотивом життя Віктора Медведчука. Це викликало у нього шалений опір, у нього почала сіпатися нога, він почав нервуватися і просто кричати", – повідомила журналістка.
Медведчук дав інтерв'ю Яніні Соколовій - реакція мережі (колаж РБК-Україна)
В коментарях в соціальній мережі Facebook по-різному поставилися до коментаря Яніни Соколової:
Медведчук дав інтерв'ю Яніні Соколової - реакція мережі (фото: facebook.com/www.rbc.ua)
Нагадаємо, що раніше Порошенко доручив СБУ перевірити участь Медведчука у переговорах у Мінську.
Також повідомлялося, що у штабі Зеленського оцінили можливість роботи з Медведчуком.