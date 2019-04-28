Скандальне інтерв'ю з Медведчуком: в мережі напали на журналістку

Віктор Медведчук дав інтерв'ю Яніні Соколовій, в якому після трьох питань вийшов з себе. Про це заявила сама журналістка, яка у фарбах розповіла про реакцію кума Путіна. У соціальній мережі Facebook читачі по-різному відреагували на коментар до інтерв'ю, яке вже встигло стати скандальним.

Спочатку українська журналістка запитала у Віктора Медведчука кому належить Крим, а також які наслідки може мати "паспортизація" на Сході України. В інтерв'ю Соколова заявила, що на третьому питанні Медведчук буквально впав в істерику.

"Я запитала, чи є будь-який твір Стуса, який може бути лейтмотивом життя Віктора Медведчука. Це викликало у нього шалений опір, у нього почала сіпатися нога, він почав нервуватися і просто кричати", – повідомила журналістка.

Медведчук дав інтерв'ю Яніні Соколовій - реакція мережі (колаж РБК-Україна)

В коментарях в соціальній мережі Facebook по-різному поставилися до коментаря Яніни Соколової:

Яніна світоч Української журналістики. + Гарна.

Ха-ха, вона може, молодчинка!!!

Їй і суть бесіди як правило не важлива, головне створити сенсацію "незручними" питаннями. Де вона - там скандал. З якою насолодою дивилася як Наталія Мосейчук її заткнула! А взагалі-то Соколова дама неприємна, та й розумом не блищить.

А чому ж вона не ставить провокаційні запитання своєму патрону, слабо?

Яніна доведи до істерики Порошенко.

Яніна – розумниця!

Тепер використовує тактику Зеленського... задавати питання, які ставлять прості люди. Свого нічого не придумала...

Яніночка Молодчиночка проукраїнська Журналиночка, одна з наших контрагрументационных зброй в інформаційній війні проти антиукраїнської та українофобської пропаганди російського світу росЗМІ та їх філій медведчуківських 5-колонних "ЗМІ" newsone.ru і 112.ru в Україні. Яніна Respect тобі і уважуха!!!

Питання йому давно повинен задавати слідчий. Ця солодка парочка - Порошенко і Медведчук давно повинні нести відповідь перед усією Україною за відвертий колабораціонізм, а не перефарбовуватися, міняти партії і вивіски, бо всі давно знають, що і хто ховається за ними.

Такі дурні питання говорять тільки про те, що брати інтерв'ю - мети не було. Була мета - отримати скандал. Мета досягнута.

Медведчук дав інтерв'ю Яніні Соколової - реакція мережі (фото: facebook.com/www.rbc.ua)

Нагадаємо, що раніше Порошенко доручив СБУ перевірити участь Медведчука у переговорах у Мінську.

Також повідомлялося, що у штабі Зеленського оцінили можливість роботи з Медведчуком.