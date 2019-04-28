Скандальное интервью с Медведчуком: в сети напали на журналистку

В сети считают, что Янина Соколова должна еще некоторым политикам задать эти же вопросы
Виктор Медведчук дал интервью Янине Соколовой, в котором после трех вопросов вышел из себя. Об этом заявила сама журналистка, которая в красках рассказала о реакции кума Путина. В социальной сети Facebook читатели по-разному отреагировали на комментарий к интервью, которое уже успело стать скандальным.
Сначала украинская журналистка спросила у Виктора Медведчука кому принадлежит Крым, а также какие последствия может иметь "паспортизация" на Востоке Украины. В интервью Соколова заявила, что на третьем вопросе Медведчук буквально впал в истерику.
"Я спросила, есть ли какое-либо произведение Стуса, который может быть лейтмотивом жизни Виктора Медведчука. Это вызвало у него бешеное сопротивление, у него начала дергаться нога, он начал нервничать и просто кричать", – сообщила журналистка.
Медведчук дал интервью Янине Соколовой - реакция сети (коллаж РБК-Украина)
В комментариях в социальной сети Facebook по-разному отнеслись к комментарию Янины Соколовой:
Медведчук дал интервью Янине Соколовой - реакция сети (фото: facebook.com/www.rbc.ua)
Напомним, что ранее Порошенко поручил СБУ проверить участие Медведчука в переговорах в Минске.
Также сообщалось, что в штабе Зеленского оценили возможность работы с Медведчуком.