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Скандальний бойфренд Анни Трінчер блогер Волошин потрапив у ДТП у центрі столиці: перші деталі

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Середа 09 лютого 2022 17:22
Скандальний бойфренд Анни Трінчер блогер Волошин потрапив у ДТП у центрі столиці: перші деталі Фото: Олександр Волошин потрапив у ДТП в центрі Києва (instagram.com/voloshyn_xx)
Автор: Styler

Український блогер Олександр Волошин разом з нареченою, популярною блогеркою та актрисою Анною Трінчер не дають шанувальникам розслабитися. Юзери активно стежать за новинами юних закоханих, які мають намір незабаром одружитися. А поки пара влаштувала зимову відпустку в Єгипті. Правда, Олександр раптово опублікував тривожне відео з Києва.

У своєму Instagramе блогер запостив короткий ролик з місця події. На відео засмучений хлопець стоїть біля свого авто, яке зіткнулося з іншою машиною.

Дорожній інцидент стався ввечері на одному з перехресть у центрі столиці.

"Нормально прилетів з Єгипту. Україна зустрічає не дуже тепло", - коротко висловився блогер. У жаркій країні він був разом з нареченою Анною Трінчер.

Варто зазначити, що Олександр стоїть біля авто з милицями – нещодавно хлопця прооперували. У нього була серйозна травма коліна, яка вимагала хірургічного втручання.

Скандальний бойфренд Анни Трінчер блогер Волошин потрапив у ДТП у центрі столиці: перші деталі

Волошин пообіцяв пізніше викласти подробиці ДТП (instagram.com/voloshyn_xx)

Олександр отримав травму на футбольному полі. Спочатку він думав, що просто розтягнув зв'язки, але виявилося, що ситуація куди серйозніше – розрив хрестоподібної зв'язки. Анна була поруч з коханим і тримала шанувальників в курсі подій.

Він пообіцяв, що подробицями ДТП поділиться пізніше.

Судячи з усього, в аварії ніхто не постраждав, але що стало причиною і хто винуватець ДТП, поки невідомо.

До слова, Анна Трінчер зовсім недавно зробила операцію по збільшенню грудей. Зараз дівчина перебуває на реабілітації амбулаторно, але це не завадило їй махнути з коханим у жаркий Єгипет. Дівчина красується в бікіні й показує нову фігуру з усіх ракурсів.

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