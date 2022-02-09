Скандальный бойфренд Анны Тринчер блогер Волошин попал в ДТП в центре столицы: первые детали
Украинский блогер Александр Волошин вместе с невестой, популярной блогершей и актрисой Анной Тринчер не дают поклонникам расслабиться. Юзеры активно следят за новостями юных влюбленных, которые намерены вскоре пожениться. А пока пара устроила зимний отпуск в Египте. Правда, Александр внезапно опубликовал тревожное видео из Киева.
В своем Instagramе блогер запостил короткий ролик с места происшествия. На видео расстроенный парень стоит у своего авто, которое столкнулось с другой машиной.
Дорожный инцидент произошел вечером на одном из перекрестков в центре столицы.
"Нормально прилетел из Египта. Украина встречает не очень тепло", - коротко высказался блогер. В жаркой стране он был вместе с невестой Анной Тринчер.
Стоит отметить, что Александр стоит у авто с костылями – недавно парня прооперировали. У него была серьезная травма колена, которая потребовала хирургического вмешательства.
Волошин пообещал позже изложить подробности ДТП (instagram.com/voloshyn_xx)
Александр получил травму на футбольном поле. Сначала он думал, что просто растянул связки, но оказалось, что ситуация куда серьезнее – разрыв крестообразной связки. Анна была рядом с любимым и держала поклонников в курсе событий.
Он пообещал, что подробностями ДТП поделится позже.
Судя по всему, в аварии никто не пострадал, но что стало причиной и кто виновник ДТП, пока неизвестно.
К слову, Анна Тринчер совсем недавно сделала операцию по увеличению груди. Сейчас девушка находится на реабилитации амбулаторно, но это не помешало ей махнуть с любимым в жаркий Египет. Девушка красуется в бикини и показывает новую фигуру со всех ракурсов.