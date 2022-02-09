Скандальний бойфренд Анни Трінчер блогер Волошин потрапив у ДТП у центрі столиці: перші деталі

Дорожній інцидент стався ввечері на одному з перехресть у центрі столиці.

"Нормально прилетів з Єгипту. Україна зустрічає не дуже тепло", - коротко висловився блогер. У жаркій країні він був разом з нареченою Анною Трінчер.

Варто зазначити, що Олександр стоїть біля авто з милицями – нещодавно хлопця прооперували. У нього була серйозна травма коліна, яка вимагала хірургічного втручання.

Волошин пообіцяв пізніше викласти подробиці ДТП (instagram.com/voloshyn_xx)

Олександр отримав травму на футбольному полі. Спочатку він думав, що просто розтягнув зв'язки, але виявилося, що ситуація куди серйозніше – розрив хрестоподібної зв'язки. Анна була поруч з коханим і тримала шанувальників в курсі подій.

Він пообіцяв, що подробицями ДТП поділиться пізніше.

Судячи з усього, в аварії ніхто не постраждав, але що стало причиною і хто винуватець ДТП, поки невідомо.