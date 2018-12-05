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Помер один із творців кінотрилогії "Володар кілець"

STYLERПерсона    05.12.2018 - 17:56
Помер один із творців кінотрилогії "Володар кілець"
Фото: колаж РБК-Україна

У фільмі за мотивами роману Дж. Р. Р. Толкіна "Володар кілець" Джеффрі Мерфі був другим режисером

У віці 80 років помер відомий новозеландський продюсер, сценарист і кінорежисер Джеффрі Пітер Мерфі, який разом із режисером Пітером Джексоном був одним з творців відомої екранізації культового роману Дж. Р. Р. Толкіна "Володар кілець". Як повідомляє The Guardian із посиланням на Новозеландську комісію кіно, він помер у Веллінгтоні у понеділок, 3 грудня.

Причини смерті Мерфі в даний час не повідомляються.

Помер один із творців кінотрилогії &quot;Володар кілець&quot;

Джеффрі Пітер Мерфі (Фото: Stuff.co.nz)

Перш ніж відправитися до Голлівуду, Мерфі допоміг поставити свою країну на кінематографічну мапу на початку 80-х років. Він був ключовим піонером у розвитку сучасної новозеландської кіноіндустрії.

На ряду із такими визнаними фільмами, як "До побачення, пиріг зі свининою" (Goodbye Pork Pie) і "Тиха Земля" (The Quiet Earth), Мерфі стояв поруч із Роджером Дональдсоном як центральна фігура в створенні вітчизняної кіноіндустрії.

Джеффрі Пітер Мерфі народився у Веллінгтоні 13 жовтня 1938 року. У 70-х роках він брав участь у "виставі на колесах" кооперативу Блерта, в якій грав на трубі.

Помер один із творців кінотрилогії &quot;Володар кілець&quot;

Джеффрі Пітер Мерфі (Фото: Stuff.co.nz)

Нагадаємо, що кінотрилогія "Володар кілець", в якій Мерфі був другим режисером, завоювала 17 премій "Оскар".

У соцмережах колеги Мерфі та шанувальники його таланту висловили співчуття у зв'язку із кончиною режисера та публікують на пам'ять про нього фото і постери декількох фільмів:

"Спочивай із миром, режисер одного з найкрасивіших і найцікавіших вестернів 90-х років "Молоді стрілки 2"...

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