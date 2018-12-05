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Скончался один из создателей кинотрилогии "Властелин колец"

STYLERПерсона    05.12.2018 - 17:56
Скончался один из создателей кинотрилогии "Властелин колец"
Фото: коллаж РБК-Украина

В кинотрилогии по мотивам романа Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец" Джеффри Мерфи был вторым режиссером

В возрасте 80 лет скончался известный новозеландский продюсер, сценарист и кинорежиссер Джеффри Питер Мерфи, который вместе с режиссером Питером Джексоном был одним из создателей знаменитой экранизации культового романа Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец". Как сообщает The Guardian со ссылкой на Новозеландскую комиссию кино, он умер в Веллингтоне в понедельник, 3 декабря.

Причины смерти Мерфи в настоящее время не сообщаются.

Скончался один из создателей кинотрилогии &quot;Властелин колец&quot;

Джеффри Питер Мерфи (Фото: Stuff.co.nz)

Прежде чем отправиться в Голливуд, Мерфи помог поставить свою страну на кинематографическую карту в начале 80-х годов. Он был ключевым пионером в развитии современной новозеландской киноиндустрии.

На ряду с такими признанными фильмами, как "До свидания, пирог со свининой" (Goodbye Pork Pie) и "Тихая Земля" (The Quiet Earth), Мерфи стоял рядом с Роджером Дональдсоном как центральная фигура в создании отечественной киноиндустрии.

Джеффри Питер Мерфи родился в Веллингтоне 13 октября 1938 года. В 70-х годах он принимал участие в "спектакле на колесах" кооператива Блерта, в котором играл на трубе. 

Скончался один из создателей кинотрилогии &quot;Властелин колец&quot;

Джеффри Питер Мерфи (Фото: Stuff.co.nz)

Напомним, что кинотрилогия "Властелин колец", в которой Мерфи был вторым режиссером, завоевала 17 премий "Оскар".

В соцсетях коллеги Мерфи и поклонники его таланта выразили сожаление в связи с кончиной режиссера и публикуют в память о нем фото и постеры нескольких фильмов:

"Покойся с миром, режиссер одного из самых красивых и самых интересных вестернов 90-х годов "Молодые стрелки 2"...

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