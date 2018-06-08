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"Я совершенно не заинтересован": Питер Джексон отказался снимать фильм по комиксам DC

STYLERСериалы        08.06.2018 - 15:24
Фото: скриншот youtube
Фото: скриншот youtube

Режиссер опроверг слух

Новозеландский режиссер и продюсер Питер Джексон рассказал правду о своих планах снять фильм по мотивам одного из комиксов DC. Он признался, что никогда не был в этом заинтересован. Об этом сообщает издание IGN.

"Нет, это неправда. У меня не было никаких переговоров по этому поводу ни с кем. Я не фанат комиксов. В жизни не читал ни одного из них, поэтому я совершенно не заинтересован в съемках такого фильма. Так что, нет, это не соответствует действительности", - сказал Джексон. 

Режиссер также отметил, что не будет заниматься съемками сериала по мотивам "Властелина колец". "У меня был телефонный разговор с Amazon более года назад, и тогда мне казалось, что они делают правильные вещи, у них хорошие намерения, и вообще все это звучит очень увлекательно и захватывающе. Тем не менее, я не хотел бы быть ответственным за весь сериал, просто потому, что я никогда не был ответственным за такие проекты. Так что с моей стороны было бы не очень умно - браться за работу шоураннера. То, что я на самом деле делаю прямо сейчас, - это стараюсь собрать творческую группу, которая займется затем созданием сериала", - добавил кинематографист.

Напомним, что звезда "Властелина колец" рассказал, сколько в Голливуде геев.

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Теги: Властелин колец, супергерои, сериалы, режиссер
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