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"Я абсолютно не зацікавлений": Пітер Джексон відмовився знімати фільм за коміксами DC

STYLERСеріали        08.06.2018 - 15:24
Фото: скріншот youtube
Фото: скріншот youtube

Режисер спростував чутки

Новозеландський режисер і продюсер Пітер Джексон розповів правду про свої плани зняти фільм за мотивами одного з коміксів DC. Він зізнався, що ніколи не був у цьому зацікавлений. Про це повідомляє видання IGN.

"Ні, це неправда. У мене не було ніяких переговорів з цього приводу ні з ким. Я не фанат коміксів. В житті не читав жодного з них, тому я абсолютно не зацікавлений в зйомках такого фільму. Так що, ні, це не відповідає дійсності", - сказав Джексон.

Режисер також зазначив, що не займатиметься зйомками серіалу за мотивами "Володаря кілець". "У мене була телефонна розмова з Amazon більше року тому, і тоді мені здавалося, що вони роблять правильні речі, у них хороші наміри, і взагалі все це звучить дуже захоплююче. Тим не менш, я не хотів би бути відповідальним за весь серіал, просто тому, що я ніколи не був відповідальним за такі проекти. Так що з мого боку було б не дуже розумно - братися за роботу шоураннер. Те, що я насправді роблю прямо зараз, - це намагаюся зібрати творчу групу, яка займеться потім створенням серіалу", - додав кінематографіст.

Нагадаємо, що зірка "Володаря кілець" розповів, скільки в Голлівуді геїв.

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Теги: Властелин колец, супергерои, сериалы, режисер
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