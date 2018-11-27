Помер творець культового мультсеріалу "Губка Боб Квадратні Штани"

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Творець культвого мультсеріалу помер на 58-му році життя

Помер Стівен Хилленберг, який вважається творцем мультсеріалу "Губка Боб Квадратні Штани". Він помер у віці 57 років, пише видання Variety.

Він помер через бічний аміотрофічний склероз, який був виявлений в березні 2017 року. Телеканал Nickelodeon, який транслює мультсеріал про Губку Боба, висловив співчуття у зв'язку зі смертю Хилленберга. Представники телеканалу відзначили, що його оригінальні персонажі і всесвіт Бікіні Боттом завжди будуть нагадувати про "цінності оптимізму, дружби і безмежної сили уяви".

Стівен Хилленберг (фото: Dennis Van Tine / ZumaPress / Globallookpress.com)

"Стів наповнив серіал "Губка Боб Квадратні Штани" унікальним почуттям гумору і наївністю, що принесло радість цілим поколінням дітей і сімей у всьому світі", — йдеться в повідомленні компанії.

Стівен Хилленберг почав кар'єру аніматора в 1987 році. З 1993 по 1996 рік він працював на телебаченні в якості режисера і сценариста шоу на Nickelodeon "Нове життя Рокко".

Перша серія культового мультсеріалу вийшла 1 травня 1999 року. В даний час серіал налічує близько 250 серій. Шоу отримало безліч премій і було переведено більш ніж на 60 мов.

Нагадаємо, що помер видатний українець, який створив цифрове телебачення.

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Відео: (video.rbc.ua)