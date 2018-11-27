Скончался создатель культового мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны"

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Создатель культвого мультсериала скончался на 58-м году жизни

Скончался Стивен Хилленберг, который считается создателем мультсериала "Спанч-Боб Квадратные Штаны". Он умер в возрасте 57 лет, пише издание Variety.

Он умер из-за бокового амиотрофического склероза, который был обнаружен в марте 2017 года. Телеканал Nickelodeon, который транслирует мультсериал про Губку Боба, выразил соболезнования в связи со смертью Хилленберга. Представители телеканала отметили, что его оригинальные персонажи и вселенная Бикини Боттом всегда будут напоминать о "ценности оптимизма, дружбы и безграничной силы воображения".

Стивен Хилленберг (фото: Dennis Van Tine / ZumaPress / Globallookpress.com)

"Стив наполнил сериал "Губка Боб Квадратные Штаны" уникальным чувством юмора и наивностью, что принесло радость целым поколениям детей и семьям во всем мире", — говорится в сообщении компании.

Стивен Хилленберг начал карьеру аниматора в 1987 году. С 1993 по 1996 год он работал на телевидении в качестве режиссера и сценариста шоу на Nickelodeon "Новая жизнь Рокко".

Первая серия культового мультсериала вышла 1 мая 1999 года. В настоящее время сериал насчитывает около 250 серий. Шоу получило множество премий и было переведено более чем на 60 языков.

Напомним, что умер выдающийся украинец, создавший цифровое телевидение.

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Видео: (video.rbc.ua)