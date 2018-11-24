Скончался один из самых скандальных режиссеров современности

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Сообщается, что Роуг скончался на 91-м году жизни

Скончался известный британский кинорежиссер, оператор и сценарист Николас Роуг. Самыми известными его работами были "Приключения молодого Индианы Джонса", также он стал кинооператором "Доктора Живаго". О его смерти сообщил сын, передает BBC.

В карьере, охватывающей шесть десятилетий его жизни, Роуг был известен оригинальными и противоречивыми фильмами. Его психологический триллер "А теперь не смотри" 1973 года вызвал множество споров из-за наличествующих сексуальных сцен.

Отличительная черта большинства его фильмов — причудливое видение мира сквозь призму беспорядочных, фрагментарных образов, доминирование изобразительного ряда над повествованием. Со временем его картины все меньше и меньше находили понимания со стороны как зрителей, так и критики, и уже не могли выдержать конкуренции с его прежними работами — выпуск "Эврики" (Eureka, 1983, с участием Микки Рурка) и "Холодного рая" (Cold Heaven, 1991) был ограничен из-за возникших проблем с распространением, а "Полный массаж тела" (Full Body Massage, 1995) и "Отель "Парадиз"" (Hotel Paradise, 1995) приближались к заурядным эротически-пикантным фильмам.

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Его сын, Николас младший рассказал, что его отец умер в пятницу вечером.

"Он был настоящим отцом, а в августе ему исполнилось 90 лет", - сказал он.

Напомним, что скончался известный театральный режиссер.

Также мы писали, что умер актер из сериалов "Дальнобойщики" и "Марш Турецкого".

Видео: (video.rbc.ua)