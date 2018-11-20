Скончался известный театральный режиссер

Фото: (pixabay.com)

Режиссер скончался за день до 66-летия

Известный театральный режиссер Эймунтас Някрошюс скончался за день до 66-летия. О трагической кончине деятеля культуры рассказал его близкий родственник, депутат литовского парламента Арвидас Някрошюс на своей странице в Facebook.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/arvydas.nekrosius.lvzs

Фото: (facebook.com/arvydas.nekrosius.lvzs)

Някрошюс родился 21 ноября 1952 года в деревне Пажобрис в Каунасском уезде Литвы. В 1978 году окончил ГИТИС, режиссерское отделение Андрея Гончарова. Карьеру начал в Каунасском драматическом театре. Някрошюс ставил спектакли и оперы в ведущих театрах России и Европы, для них характерны метафоричность и аскетичность сценического языка.

За свою карьеру режиссер поставил более 30 драматических и оперных спектаклей в Литве и Европе. Он был лауреатом многих престижных премий, в том числе премии Станиславского, "Золотой маски", премии Союза театров Европы, наград ведущих европейских театральных фестивалей.

Его постановки ставились в легендарных театрах, он поставил более 40 различных постановок. Кроме того, он играл в кино. В его фильмографии "Коридор" (1995), "Отряд" и "Уроки ненависти" (1984).

Напомним, недавно умер актер из сериалов "Дальнобойщики" и "Марш Турецкого".

Также мы сообщали о трагической смерти известной украинской артистки.

Ранее мы писали, что умер сооснователь группы Louis Vuitton и Moet Hennessy Ален Шевалье.

Видео: (video.rbc.ua)