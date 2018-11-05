Умер сооснователь группы Louis Vuitton и Moet Hennessy Ален Шевалье

Фото: коллаж РБК-Украина

Похороны пройдут в среду, 7 ноября, в базилике Св. Клотильды в Париже

На юге Франции в Межеве в возрасте 87 лет скончался один из основателей международного концерна Louis Vuitton - Moet Hennessy (LVMH) Ален Шевалье. Об этом сообщает Le Figaro.

Бизнесмен скончался 1 ноября в своем доме. Похороны пройдут в среду, 7 ноября, в базилике Св. Клотильды в Париже.

Ален Шевалье "поставил свой интеллект и свой талант на службу политике и промышленности, способствуя своему видению и своей решимости поставить Францию ​​на первое место в сфере роскоши", - говорится в заявлении французского президента Эммануэля Макрона.

В концерне Louis Vuitton - Moet Hennessy (LVMH) работает 150 тысяч человек по всему миру, французский гигант роскоши сегодня состоит из 70 домов.

Ален Шевалье (фото: facebppk.com/lvmh)

Ален Шевалье родился 16 августа 1931 года в Алжире, где его семья жила с 1880 года.

В 1987 году бизнесмен вместе с Анри Ракамье основал LVMH, в результате чего объединились Moët Hennessy и Louis Vuitton.

LVMH выпускает предметы роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy и прочими.

Ранее сообщалось, что 1 ноября в Киеве состоялись похороны известного украинского художника-мультипликатора Давида Черкасского.

Напомним, 31 октября в Киеве на 71-м году жизни скончался известный украинский писатель, сценарист и драматург Богдан Жолдак.

Также мы писали о том, что в Киеве скончался знаменитый театральный режиссер Эдуард Митницкий.