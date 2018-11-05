Помер співзасновник групи Louis Vuitton і Moet Hennessy Ален Шевальє

Фото: колаж РБК-Україна

Похорони відбудуться у середу, 7 листопада, в базиліці Св. Клотільди в Парижі

На півдні Франції в Межеві у віці 87 років помер один із засновників міжнародного концерну Louis Vuitton - Moet Hennessy (LVMH) Ален Шевальє. Про це повідомляє Le Figaro.

Бізнесмен помер 1 листопада в своєму будинку. Похорони відбудуться у середу, 7 листопада, в базиліці Св. Клотільди в Парижі.

Ален Шевальє "поставив свій інтелект і свій талант на службу політиці та промисловості, сприяючи своєму баченню і своєї рішучості поставити Францію на перше місце у сфері розкоші", - йдеться в заяві французького президента Еммануеля Макрона.

В концерні Louis Vuitton - Moet Hennessy (LVMH) працює 150 тисяч людей по всьому світу, французький гігант розкоші сьогодні налічує 70 будинків.

Ален Шевальє (фото: facebppk.com/lvmh)

Ален Шевальє народився 16 серпня 1931 року в Алжирі, де його сім'я жила з 1880 року.

У 1987 році бізнесмен разом з Анрі Ракамьє заснував LVMH, в результаті чого об'єдналися Moët Hennessy та Louis Vuitton.

LVMH випускає предмети розкоші під торговими марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy та іншими.

Раніше повідомлялося, що 1 листопада в Києві відбулися похорони відомого українського художника-мультиплікатора Давида Черкаського.

Нагадаємо, 31 жовтня в Києві на 71-му році життя помер відомий український письменник, сценарист та драматург Богдан Жолдак.

Також ми писали про те, що в Києві помер знаменитий театральний режисер Едуард Митницький.