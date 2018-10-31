Умер известный украинский писатель Богдан Жолдак

Коллаж РБК-Украина

О причинах смерти пока не сообщается

В Киеве на 71-м году жизни скончался известный украинский писатель, сценарист и драматург Богдан Жолдак. Об этом сообщил на своей странице в Facebook член Национального общества писателей Украины Василий Трубай.

Известно, что смерть наступила в среду, 31 октября, около 16:00 часов. Причины смерти не сообщаются.

Фото: Богдан Жолдак (автор: Олександр Гаврик)

Богдан Алексеевич Жолдак родился 13 февраля 1948 года в Киеве. Его отец – известный писатель Олесь Иванович Жолдак, а мать – поэтесса Ева Устимовна Нарубина.

Окончил филологический факультет Киевского университета Тараса Шевченко в 1971 году. Был членом Союза писателей и Союза кинематографистов. Работал преподавателем в университете имени Карпенко-Карого, ведущим на ТВ и радио, писал сценарии.

Среди самых известных его книг, такие произведения как "Искушения", "Говядина", "Как собака под танк", "Бог бывает", "Антиклимакс", "Музыкальные войны", "Гальманах", "Когда гении плачут", "Яблоки из райского сада", "Горячая арктика", "Укры".

Богдан Жолдак написал сценарии к таким фильмам как "Ведьма", "Казаки идут!", "Иван и кобыла", "Дорога на Сич". Переводы его произведений публиковались в США, Японии, Хорватии.

Автор известной пьесы "Гопак-опера Конотопская ведьма" и других.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве скончался знаменитый театральный режиссер Эдуард Митницкий.

А также мы писали о том, что умер легендарный украинский мультипликатор Давид Черкасский.