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Помер відомий український письменник Богдан Жолдак

STYLERПерсона    31.10.2018 - 17:25
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Про причини смерті поки не повідомляється

У Києві на 71-му році життя помер відомий український письменник, сценарист та драматург Богдан Жолдак. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook член Національної спілки письменників України Василь Трубай.

Відомо, що смерть настала в середу, 31 жовтня, близько 16:00 годин. Причини смерті не повідомляються.

Помер відомий український письменник Богдан Жолдак

Фото: Богдан Жолдак (автор: Олександр Гаврик)

Богдан Олексійович Жолдак народився 13 лютого 1948 року в Києві. Його батько – відомий письменник Олесь Іванович Жолдак, а мати – поетеса Єва Устимівна Нарубіна.

Закінчив філологічний факультет Київського університету Тараса Шевченка в 1971 році. Був членом спілки письменників та Спілки кінематографістів. Працював викладачем в університеті імені  Карпенка-Карого, ведучим на ТБ і радіо, писав сценарії.

Серед найвідоміших його книг, такі твори як "Спокуси", "Яловичина", "Як собака під танк", "Бог буває", "Антиклимакс", "Музичні війни", "Гальманах", "Коли генії плачуть", "Яблука з райського саду", "Гаряча арктика", "Укри".

Богдан Жолдак написав сценарії до таких фільмів як "Відьма", "Козаки йдуть!", "Іван та кобила", "Дорога на Січ". Переклади його творів публікувалися в США, Японії, Хорватії.

Автор відомої п'єси "Гопак-опера Конотопська відьма" та інших.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві помер знаменитий театральний режисер Едуард Митницький.

А також ми писали про те, що помер легендарний український мультиплікатор Давид Черкаський.

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