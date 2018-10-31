Умер Давид Черкасский: стали известны дата и место похорон художника-мультипликатора

Похоронят Черкасского на Берковецком кладбище
Известного украинского художника-мультипликатора Давида Черкасского, который скончался 30 октября после тяжелого инсульта, похоронят 1 ноября. Об этом сообщили на странице Укранимафильм в социальной сети Facebook.
Сообщается, что церемония прощания с Давидом Черкасским состоится в Доме кино с 10:00 до 12:00 часов. После прощания состоится отпевание и похороны на Берковецком кладбище в Киеве.
"Завтра, 1 ноября, с 10:00 до 12:00 можно будет попрощаться с Давидом Яновичем Черкасским в Доме Кино, ул. Саксаганского 6. Похороны состоятся в 13:00 на Берковецком кладбище, ул. Стеценко 14", - сказано в сообщении.
Скриншот поста (facebook.com/ukranimafilm)
Напомним, ранее мы сообщали о том, что после тяжелой борьбы с последствиями инсульта скончался известный украинский художник-мультипликатор Давид Черкасский.
Давид Черкасский снял за свою творческую карьеру 14 анимационных лент, на которых выросли несколько поколений. Наиболее известными из них являются мультфильмы "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит" и "Остров сокровищ".
А также мы писали о том, что в Киеве скончался знаменитый театральный режиссер Эдуард Митницкий.
Эдуард Митницкий был художественным руководителем Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра в Киеве.
Видео: РБК-Украина