Умер Давид Черкасский: стали известны дата и место похорон художника-мультипликатора

Фото: Давид Черкасский (УНИАН)

Похоронят Черкасского на Берковецком кладбище

Известного украинского художника-мультипликатора Давида Черкасского, который скончался 30 октября после тяжелого инсульта, похоронят 1 ноября. Об этом сообщили на странице Укранимафильм в социальной сети Facebook.

Сообщается, что церемония прощания с Давидом Черкасским состоится в Доме кино с 10:00 до 12:00 часов. После прощания состоится отпевание и похороны на Берковецком кладбище в Киеве.

"Завтра, 1 ноября, с 10:00 до 12:00 можно будет попрощаться с Давидом Яновичем Черкасским в Доме Кино, ул. Саксаганского 6. Похороны состоятся в 13:00 на Берковецком кладбище, ул. Стеценко 14", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/ukranimafilm)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что после тяжелой борьбы с последствиями инсульта скончался известный украинский художник-мультипликатор Давид Черкасский.

Давид Черкасский снял за свою творческую карьеру 14 анимационных лент, на которых выросли несколько поколений. Наиболее известными из них являются мультфильмы "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит" и "Остров сокровищ".

А также мы писали о том, что в Киеве скончался знаменитый театральный режиссер Эдуард Митницкий.

Эдуард Митницкий был художественным руководителем Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра в Киеве.

Видео: РБК-Украина