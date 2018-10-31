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Помер Давид Черкаський: стали відомі дата і місце похорону художника-мультиплікатора

STYLERПерсона    31.10.2018 - 18:30
Фото: Давид Черкаський (УНІАН)
Фото: Давид Черкаський (УНІАН)

Поховають Черкаського на Берковецькому кладовищі

Відомого українського художника-мультиплікатора Давида Черкаського, який помер 30 жовтня після важкого інсульту, поховають 1 листопада. Про це повідомили на сторінці Укранімафільм в соціальній мережі Facebook.

Повідомляється, що церемонія прощання з Давидом Черкаським відбудеться в Будинку кіно з 10:00 до 12:00 годин. Після прощання відбудеться відспівування і похорон на Берковецькому кладовищі в Києві.

"Завтра, 1 листопада, з 10:00 до 12:00 можна буде попрощатися з Давидом Яновичем Черкаським в Будинку Кіно, вул. Саксаганського, 6. Похорони відбудуться о 13:00 на Берковецькому кладовищі, вул. Стеценко 14", - сказано в повідомленні.

Помер Давид Черкаський: стали відомі дата і місце похорону художника-мультиплікатора

Скріншот поста (facebook.com/ukranimafilm)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що після важкої боротьби з наслідками інсульту помер відомий український художник-мультиплікатор Давид Черкаський.

Давид Черкаський зняв за свою творчу кар'єру 14 анімаційних стрічок, на яких виросли кілька поколінь. Найбільш відомими з них є мультфільми "Пригоди капітана Врунгеля", "Лікар Айболить" та "Острів скарбів".

А також ми писали про те, що у Києві помер знаменитий театральний режисер Едуард Митницький.

Едуард Митницький був художнім керівником Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра в Києві.

Відео: РБК-Україна

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