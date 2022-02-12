Приховує хлопця від усіх: зірка "Папіка" Петрожицька зробила зізнання про заробітки свого бойфренда

Даша опублікувала на сторінці в соцмережі лише одне фото з бойфрендом. Вона сміється, що на романтичному знімку тільки частково засвітила коханого.

Дарина опублікувала лише одне фото з коханим в соцмережах (instagram.com/petrozhitskaya)

"Може, на другу річницю покажу цілого. У мене є багато фотографій з різними частинами тіла. Мені з одного боку хочеться поділитися, що він у мене найкращий. А з іншого боку - не покажу нікому, нічого не розповім. Так вже, як би я не просила Катю Осадчу не показувати, вони нишком зняли. Це якийсь наш світ", - пояснила своє рішення приховувати обранця Даша.

Вона не зізнається, ким працює коханий, і взагалі мало говорить про нього. А все тому, що преса дуже довго обговорювали розлучення актриси. І навіть після п'яти років, її досі дошкуляють розпитуваннями про шлюб і екс-чоловіка.

"Насправді, на своїй сторінці він виставляє фотографії зі мною. Але вона у нього закрита. Я Льошу ніде не позначала і не показувала", - зізналася актриса.

Але все ж цікаві шанувальники вирахували парочку. Актриса з необережності перепостила в сторіс фото з відпочинку в компанії. Хлопець просто стояв поруч із зіркою "Папіка", але цього виявилося достатньо.

Дарина вважає, що щастя любить тишу (instagram.com/petrozhitskaya)

Фани Петрожицької тут же створили для закоханих сторінку, робили колажі парочки, чим дуже здивували Дашу.

Актриса зазначає, що її дохід вище, ніж в обранця. При цьому Олексій поводиться як джентльмен - завжди поривається заплатити за кохану.

"Напевно, я більше заробляю. Але він настільки у мене в цьому плані принц на білому коні. Я дуже підтримую його, і намагаюся пояснити - ми з тобою партнери. Так, ми поки не сім'я. Коли сім'я - це повинен бути спільний бюджет", - розповіла про свої погляди на сімейний капітал актриса.

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Даша та Олексій познайомилися під час відпустки в Єгипті на початку 2021 року. Їх звели спільні друзі. Молодий чоловік не впізнав в красивій дівчині популярну актрису.

Шанувальники зірки розсекретили, що її бойфренда звуть Олексій Усенко. Він родом з Харкова, але жив у Німеччині. Коханий на два роки молодший зіркової обраниці. Чоловік ніяк не пов'язаний зі світом кіно і ТБ.