Скрывает парня от всех: звезда "Папика" Петрожицкая сделала признание о заработках своего бойфренда

Даша опубликовала на странице в соцсети лишь одно фото с бойфрендом. Она смеется, что на романтическом снимке только частично засветила любимого.

Дарья опубликовала лишь одно фото с любимым в соцсетях (instagram.com/petrozhitskaya)

"Может, на вторую годовщину покажу целого. У меня есть много фотографий с разными частями тела. Мне с одной стороны хочется поделиться, что он у меня лучший. А с другой стороны – не покажу никому, ничего не расскажу. Так уже, как бы я не просила Катю Осадчую не показывать, они исподтишка сняли. Это какой-то наш мир", - пояснила свое решение скрывать избранника Даша.

Она не признается, кем работает любимый, и вообще мало говорит о нем. А все потому, что пресса очень долго обсуждали развод актрисы. И даже по прошествии пяти лет, ее до сих пор донимают расспросами о браке и экс-супруге.

"На самом деле, на своей странице он выставляет фотографии со мной. Но она у него закрыта. Я Лешу нигде не отмечала и не показывала", - призналась актриса.

Но все же любопытные поклонники вычислили парочку. Актриса по неосторожности перепостила в сторис фото с отдыха в компании. Парень просто стоял рядом со звездой "Папика", но этого оказалось достаточно.

Дарья считает, что счастье любит тишину (instagram.com/petrozhitskaya)

Фаны Петрожицкой тут же создали для влюбленных страницу, делали коллажи парочки, чем очень удивили Дашу.

Актриса отмечает, что ее доход выше, чем у избранника. При этом Алексей ведет себя как джентльмен – всегда порывается заплатить за любимую.

"Наверное, я больше зарабатываю. Но он настолько у меня в этом плане принц на белом коне. Я очень поддерживаю его, и пытаюсь объяснить – мы с тобой партнеры. Да, мы пока не семья. Когда семья – это должен быть общий бюджет", - рассказала о своих взглядах на семейный капытал актриса.

Что известно о парне Дарьи

Даша и Алексей познакомились во время отпуска в Египте в начале 2021 года. Их свели общие друзья. Молодой человек не узнал в красивой девушке популярную актрису.

Поклонники звезды рассекретили, что ее бойфренда зовут Алексей Усенко. Он родом з Харькова, но жил в Германии. Возлюбленный на два года младше звездной избранницы. Мужчина никак не связан с миром кино и ТВ.