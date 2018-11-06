"Наступним кроком буде Балтика": данський поет заявив, що ЗСУ оберігають Європу від агресії Кремля

Фото: колаж РБК-Україна

В розумінні письменника, українські солдати воюють і за нього теж

Данський поет Б'ярні Кім Педерсен заявив, що солдати ЗСУ, які воюють проти російських окупаційних сил у своїй країні, оберігають інші держави від зазіхань президента РФ Володимира Путіна. Він висловив думку, що преса в Європі, як і суспільство, недооцінюють погрози Кремля, передає Gazeta.ua.

"Зараз 2018-й. Не можна забирати частину іншої країни. Я називаю це "інвазивний рак". Путін побував у Грузії, Україні та Молдові. Взяв маленькі частинки і створив там конфлікт. Україні дуже важко розвиватися. Війна коштує багато грошей і людських ресурсів", - наголосив 62-річний письменник, автор книги "Мій майданівський роман".

Педерсен зізнався, що в його розумінні українські солдати воюють і за нього теж.

"Бо якщо Путіну вдасться розколоти Україну, наступним кроком будуть країни Балтики. У кожній є російська меншість", - зазначив Педерсен.

Він також розповів, що російський президент розв'язав війну в Україні після Майдану, тому що боявся, що такі події відбудуться в РФ.

"Після Майдану Путін злякався, що таке може статися в Росії. Що у нього заберуть всі гроші. І це була його мотивація", - сказав поет.

У той же час, продовжив він, європейські видання мало звертають увагу на те, що відбувається на Донбасі та в тимчасово окупованому Криму.

"Щоразу, коли стрілянина в американській школі — це відбувається постійно — для Данії це breaking news. А коли стається в Україні, — жодного заголовка. Коли снаряди прилітають у школи на Донбасі – наша преса мовчить", - висловив своє обурення Педерсен.

Він розповів, що один журнал про Східній Європі написав, що в Україні громадянська війна. Після того, як Педерсен пояснив автору, що сталося російське вторгнення, він отримав відповідь, що все залежить від точки зору.

Раніше повідомлялося, що 16 жовтня у Київському військовому госпіталі помер тяжко поранений військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади Юліан Циганко, який брав участь в АТО на Донбасі.

Також ми писали про те, що нещодавно у Львові в лікарні помер ветеран АТО з Золочева Михайло Ковальчук.

Нагадаємо, 21 жовтня в Херсонській області трагічно помер ветеран АТО, захисник Донецького аеропорту, "кіборг" Михайло Тетерук.

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Відео: РБК-Україна