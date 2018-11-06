"Следующим шагом будет Балтика": датский поэт заявил, что ВСУ оберегают Европу от агрессии Кремля

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В понимании писателя, украинские солдаты воюют и за него тоже

Датский поэт Бьярне Ким Педерсен заявил, что солдаты ВСУ, которые воюют против российских оккупационных сил в своей стране, оберегают другие государства от посягательств президента РФ Владимира Путина. Он высказал мнение, что пресса в Европе, как и общество, недооценивают угрозы Кремля, передает Gazeta.ua.

"Сейчас 2018-й. Нельзя забирать часть другой страны. Я называю это "инвазивный рак". Путин побывал в Грузии, Украине и Молдове. Взял маленькие частицы и создал там конфликт. Украине очень трудно развиваться. Война стоит много денег и человеческих ресурсов", - подчеркнул 62-летний писатель, автор книги "Мой майдановский роман".

Педерсен признался, что в его понимании украинские солдаты воюют и за него тоже.

"Потому что если Путину удастся расколоть Украину, следующим шагом будут страны Балтики. В каждой есть российское меньшинство", - отметил Педерсен.

Он также рассказал, что российский президент развязал войну в Украине после Майдана, потому что боялся, что такие же события произойдут в РФ.

"После Майдана Путин испугался, что такое же может произойти в России. Что у него заберут все деньги. И это была его мотивация", - сказал поэт.

В то же время, продолжил он, европейские издания мало обращают внимание на то, что происходит на Донбассе и во временно оккупированном Крыму.

"Каждый раз, когда стрельба в американской школе - это происходит постоянно - для Дании это breaking news. А когда происходит в Украине, - ни одного заголовка. Когда снаряды прилетают в школу на Донбассе - наша пресса молчит", - высказал свое возмущение Педерсен.

Он рассказал, что один журнал о Восточной Европе написал, что в Украине гражданская война. После того, как Педерсен объяснил автору, что произошло российское вторжение, он получил ответ, что все зависит от точки зрения.

Ранее сообщалось, что 16 октября в Киевском военном госпитале скончался тяжелораненый военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады Юлиан Цыганко, который принимал участие в АТО на Донбассе.

Также мы писали о том, что недавно во Львове в больнице скончался ветеран АТО из Золочева Михаил Ковальчук.

Напомним, 21 октября в Херсонской области трагически умер ветеран АТО, защитник Донецкого аэропорта, "киборг" Михаил Тетерук.

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Видео: РБК-Украина