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Смілива Дорофєєва повністю роздяглася на камеру і навела шуму в мережі: "це точно Надя?"

Новость на русском →
Субота 05 лютого 2022 21:12
Смілива Дорофєєва повністю роздяглася на камеру і навела шуму в мережі: "це точно Надя?" Фото: Надя Дорофєєва повністю оголилася перед камерою (instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Styler

Надя Дорофєєва нещодавно зізналася шанувальникам, що довго і наполегливо долала невпевненість в собі й досі працює над самооцінкою. Співачці коштувало чималих зусиль перестати комплексувати та порівнювати себе з іншими. Схоже, артистці вдалося стати досить розкутою, адже вона ризикнула знятися повністю оголеною!

На сторінці в Instagram зірка опублікувала спекотне фото без одягу, показавши свої хвилюючі вигини.

Таким оригінальним способом співачка анонсувала вихід свого нового треку RAZNOTSVETNAYA, реліз якого запланований на 18 лютого.

Надя позує повністю без одягу, стоячи в профіль, вона прикрила інтимні частини тіла рожевою сукнею.

Смілива Дорофєєва повністю роздяглася на камеру і навела шуму в мережі: &quot;це точно Надя?&quot;

Надя Дорофєєва показала фото без одягу (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фото зірки оцінила її продюсер і подруга Ірина Горова, блогер, бізнес-леді Сабіна Мусіна, дружина і концертний директор Дмитра Монатіка, Ірина – вони залишили під постом красномовні смайли.

Шанувальники не встояли перед гарячим фото свого кумира, а деякі навіть не повірили очам.

  • Надя! Яка ж ти нереальна!
  • Яка фігура
  • Яка ж естетика
  • Боже, це точно Надя?
  • Як спекотно
  • Це прекрасно
  • На цій фотці прекрасно все
  • Надя, це ж нереально красиво!

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва зробила особливе татуювання на тілі, присвячене виходу нового синглу під назвою RAZNOTSVETNAYA.

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Надя Дорофеєва
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