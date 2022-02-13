Спокуслива Камінська в повністю прозорому боді обпекла пристрасним образом

Слава Камінська днями представила свій перший сольний альбом, в який увійшла навіть одна авторська композиція співаки – текст і музику написала вона сама. Артистка вирішила поцікавитися, чи припав її музичний матеріал до смаку шанувальникам.
Зробила вона це в оригінальній формі, запостивши в Instagram фото в спокусливому образі.
Слава постала в повністю прозорому ажурному боді з червоним ліфом від українського дизайнера Дар'ї Донець - ціна ефектного і провокаційного ансамблю становить 190 доларів (близько 5 340 грн.).
Вона доповнила лук червоною спідницею-олівцем з еко-шкіри від бренду Savrr Sparkling Clothes за 1500 грн, і довершила образ червоними ботильйони на шпильці.
Слава покрасувалася в пристрасному образі (фото: instagram.com/babaslavka)
Камінська зібрала волосся у високу зачіску і випустила пару пасом на обличчя. Вона пристрасно дивиться в камеру, розташувавшись на світлому дивані.
Шанувальники оцінили гарячий образ співачки і її сольний альбом, вони порівняли Славу із зіркою "Величного століття" Мер'єм Узерлі
"Ого красуня", "Подумала, що це Мер'єм Узерлі. Наша Хюррем", "Неймовірна", - писали юзери.
До слова, на діджитал обкладинці альбому Слава з'явилася в спокусливому ефектному образі. Лакові довгі рукавички, чорне корсетне плаття на тонких бретелях з відкритим декольте створили образ фатальної красуні.
Слава показала ефектний лук з лаковими рукавичками (фото: instagram.com/babaslavka)
Її мідне волосся укладене в голлівудські локони, макіяж очей підкреслив глибину погляду, на губах - нюдовая помада.
Нагадаємо, що наприкінці січня Камінська ошелешила шанувальників новиною про розрив з коханим – чоловіка вона ховала від громадськості та не говорила про особисте життя.
До цього співачка красувалася у весільній сукні, чим спантеличила і порадувала шанувальників, які подумали, що вона зібралася під вінець.