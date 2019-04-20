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Зовсім розкладається: Лободу висміяли за "моторошний" образ (фото)


Лобода показала фото в образі зомбі

Лобода показала фото, як її гримували для виконання синглу "Куля дура" на передачі "Вечірній Ургант" в Москві (РФ). Зазначимо, що скандальна українська співачка, яка активно будує свою кар'єру в Росії, нещодавно презентувала новий трек, про який так довго і активно говорила, але реакція на композицію у її шанувальників виявилася досить неоднозначною.

Артистка опублікувала в Instagram знімок, на якому показано її образ для участі в передачі.

"Чого б це не коштувало. Так, мені це потрібно!" - підписала вона кадр цитатою з пісні.

Під час виступу на шоу в гостях у російського ведучого Івана Урганта Світлана разом із балетом постали для виконання "Куля дура" у зомбі-пейнті.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Треба сказати, що на кадр підписники Лободи в мережі відреагували полярно. Деякі висловлюють своє захоплення і піснею, і її презентацією, але інші фани іронізують над "жихливим" образом та зауважують, що очікували від треку більшого, а претензійна форма його презентації не допомогла зробити з прісної композиції хітову кулю.

  • Не зайшла пісня;
  • Це було страшно. У прямому сенсі;
  • Навіщо молодій жінці поспішати ставати трупом, що майже розклався?
  • Попередні образи мені подобалися більше;
  • Відразу вас впізнала;
  • Не хіт;
  • Кудись не туди понесло!
  • У Леді Гага це все було, не могли придумати краще;
  • Напевно, вам раніше подобався йогурт "скелетони"?
  • Жах;
  • Світла, досить працювати, від вас вже зовсім нічого не залишилося!

Як повідомлялося раніше, Світлана Лобода нещодавно опублікувала в мережі дивні "зелені" фотографії, та її фани підняли співачку на сміх.

Нагадаємо, що нещодавно Лобода злила в мережу невдале фото, яке шокувало користувачів невдалим виглядом співачки.

Також ми писали про те, що користувачі мережі висміяли невдалий знімок Лободи.

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