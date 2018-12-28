Помер найстаріший ветеран Другої світової війни

Колаж РБК-Україна

Він був присутній при нападі на Перл-Харбор

В штаті Техас, США помер Річард Овертон – найстаріший чоловік країни, якому в травні 2019 року мало б виповнитися 113 років. Про це повідомляє CNN.

Річард Овертон був визнаний самим найстаршим учасником Другої світової війни, а також він входив в список найстаріших жителів США. Незадовго до смерті він був госпіталізований з пневмонією.

У 1942 році Овертон став добровольцем і пішов служити в 188-ий авіаційний інженерний батальйон. Він брав участь у боях в Тихому океані, був учасником битви за Иодзиму і був присутній під час нападу японців на Перл-Харбор.

"Він був в Перл-Харборі, коли наші бойові кораблі ще горіли в бухті. Він був на Окінаві. Він також був на Иодзиме, де сказав: "Вибратися звідси зможу лише Божим чудом", - розповідав про Овертона Барак Обама.

Фото: Колаж РБК-Україна

Річард Овертон іноді давав інтерв'ю, але про війну розповідав неохоче. Він зізнавався, що любить сигари і морозиво.

"Я люблю каву з віскі. Іноді просто віскі. Курю сигари, але не ковтаю дим. А ще морозиво. Люблю їсти його кожен вечір, воно робить мене щасливим. Відчуваю себе чудово, ніяких болів і всього такого", - повідомив в одному з інтерв'ю найстаріший житель США.

Вулиця в Техасі, на якій він проживав багато років, була названа в його честь Річард Овертон-авеню. У США його вважали американської легендою та іконою. Про нього знімали фільми і називали на його честь вулиці та сквери.

Відео: YouTube/National Geographiс

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