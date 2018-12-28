Умер самый старый ветеран Второй мировой войны

Коллаж РБК-Украина

Он присутствовал при нападении на Перл-Харбор

В штате Техас, США скончался Ричард Овертон – самый старый человек страны, которому в мае 2019 года должно было бы исполниться 113 лет. Об этом сообщает CNN.

Ричард Овертон был признан самым старейшим участником Второй мировой войны, а также он входил в список самых старых жителей США. Незадолго до смерти он был госпитализирован с пневмонией.

В 1942 году Овертон стал добровольцем и пошел служить в 188-ой авиационный инженерный батальон. Он принимал участие в сражениях в Тихом океане, был участником битвы за Иодзиму и присутствовал при нападении японцев на Перл-Харбор.

"Он был в Перл-Харборе, когда наши боевые корабли еще горели в бухте. Он был на Окинаве. Он также был на Иодзиме, где сказал: "Выбраться отсюда смогу лишь Божьим чудом", - рассказывал об Овертоне Барак Обама.

Фото: Коллаж РБК-Украина

Ричард Овертон иногда давал интервью, но о войне рассказывал неохотно. Он признавался, что любит сигары и мороженое.

"Я люблю кофе с виски. Иногда просто виски. Курю сигары, но не глотаю дым. А, еще мороженое. Люблю кушать его каждый вечер, оно делает меня счастливым. Чувствую себя классно, никаких болей и всего такого", - сообщил в одном интервью самый старый житель США.

Улица в Техасе, на которой он проживал много лет, была названа в его честь Ричард Овертон-авеню. В США его считали американской легендой и иконой. О нем снимали фильмы и называли в его честь улицы и скверы.

Видео: YouTube/National Geographiс

Напомним, ранее мы писали о том, что умер известный российский актер.

А также рассказывали о том, что в США умерла одна из создателей телескопа "Хаббл".